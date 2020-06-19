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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз Сегодня в МИД по итогам переговоров министры иностранных дел наших стран Владимир Макей и Сергей Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз между...

Сегодня в МИД по итогам переговоров министры иностранных дел наших стран Владимир Макей и Сергей Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией. Теперь иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать на территорию России, а иностранцы с российской визой смогут посещать нашу страну.