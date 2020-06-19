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Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

19.06.2020 20:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в МИД по итогам переговоров министры иностранных дел наших стран Владимир Макей и Сергей Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией. Теперь иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать на территорию России, а иностранцы с российской визой смогут посещать нашу страну. 

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по нацвизе одной из них. Таким образом, соглашение снимает проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы".

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  "Думаю, что это будет очень хорошо воспринято, и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства".

 
 
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Сегодня в МИД по итогам переговоров министры иностранных дел наших стран Владимир Макей и Сергей Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз между...
 
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