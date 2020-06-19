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Успеть доехать и спасти, когда вызов за десятки километров - это тоже задача медиков

Поликлиника на колёсах для отдаленных деревень, где нет амбулатории, просто находка

В планах - построить в Минской области и современную лабораторию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 84 авто подарили больницам Минской области Успеть доехать и спасти, когда вызов за десятки километров - это тоже задача медиков Именно поэтому государство и здесь подставляет свое плечо. Автопарк больниц...

Именно поэтому государство и здесь подставляет свое плечо. Автопарк больниц Минской области сегодня пополнился новыми машинами. Среди них есть и целые передвижные комплексы для посещения больных на дому, перевозки пациентов, удобного обследования сельских жителей, чтобы приблизить медпомощь к месту проживания и работы каждого. РепортажСпасибо от пациентов, восхищение от коллег, опыт, умноженный на знания - формула успеха людей в белых халатах сложная в своей простоте. Сегодня лучших из медицинских работников, а это врачи, фельдшеры, санитары и фармацевты, пригласили на одну из площадок автозавода под Борисовом. Чтобы вручить именные почетные грамоты накануне профессионального праздника. А также подарки для всех их коллективов, которые они представляют. Ведь их пациентам сегодня нужна качественная и быстрая медицинская помощь.Появилась пять лет назад, сейчас Ольга работает на такой уже третий год в Столбцовской больнице. Здесь и анализы возьмут, и обследование, и направление к профильным специалистам можно получить. До 8 деревень за 8 часов. Такой график работы.5 таких передвижных станций отправятся в районы, например, Солигорский, Червенский. Всего 84 новых авто: это легковые "джили" и скорые помощи для больниц Минской области. Ключи накануне праздника Дня медицинского работника лично вручил губернатор Александр Турчин. Вирусная ситуация этого года показала, насколько важна слаженная работа всех звеньев. И в этом наши врачи показали высокий класс. К их профессионализму важно укреплять и материально-техническую базу. Столичный регион постоянно держит эти вопросы на контроле.Петр Андрушкевич рассматривает новые авто. Помнит, как работал и на "нивах", "москвичах". Говорит, в парке теперь будет пополнение на 5 машин. И это здорово, обновление техники необходимо.И такая помощь - не разовая акция. 20 миллионов долларов из инновационного фонда Миноблисполком уже направил на закупку современного оборудования. Клиники его получат до конца года. А в каждой районной больнице планируют открыть отделения современной диагностики, лечения с комфортными палатами. Строятся и новые медучреждения.В планах - построить в Минской области и современную лабораторию, а из резервного фонда на полмиллиона долларов решили поддержать и санэпидемслужбы. Деньги пойдут на покупку 20 авто.