В ИВС в Гомеле после вчерашней акции сидит глухонемой парень - его мама не знает, что с ним

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 19 июня на акции солидарности с задержанными оппозиционными политиками и участниками избирательной кампании задержали двух парней. Один из них кричал и что-то отчаянно жестикулировал. На видео гомельчане узнали двух братьев Андрея и Виталия Больбух — оба они инвалиды по слуху.





Друзья и знакомые парней недоумевают — чем ОМОНу не угодили безобидные ребята, которые прогуливались в пятницу вечером по Советской и, по всей видимости, в силу физических особенностей, просто не сориентировались и не услышали просьбы сотрудников милиции разойтись.

Напомним, вчера во время акции в Гомеле сотрудники ОМОН на протяжении нескольких часов вытесняли людей с улицы Советской. Тех, кто не соглашался, задерживали и отправляли в автозаки или в специальный автобус.

Мама братьев Надежда Ивановна плачет в трубку. Вчера вечером сыновья вышли в магазин и не вернулись.

— Их нет и нет. Ну бывало, что до 12-ти гуляют, а тут уже и час и два, я места не нахожу. Около трех домой пришел Виталик. Говорит, нас задержали, но мне стало плохо и меня отпустили, а Андрея увезли в ИВС.

Где сейчас младший из братьев, никто не знает. В ИВС по телефону такой информации матери не дают. Лично к изолятору Надежда Ивановна пока прийти не может, так как находится на работе.

— Я не понимаю, за что схватили моих детей. Они, что преступники? Очень переживаю за состояние Андрея, за его здоровье, как с ним там общаются? В ИВС сказали, что ему все объяснили и он все понял, но он очень плохо читает по губам, как он может понять?

После работы Надежда Ивановна с паспортом пойдет в ИВС.

В ИВС за комментарием по этой ситуации корреспондента TUT.BY направили в пресс-службу УВД Гомельского облисполкома. Однако оперативно получить ответ не удалось.

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