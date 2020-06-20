Александр Лукашенко: наша главная задача — всех нас — защитить страну

«Нет более мирных людей, чем мы — белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно. Мы получили 20 с лишним лет тому назад осколок огромной империи. Без руководства, правительства, денег. Да что без денег — кушать нечего было», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

«Создавая все это вместе с вами, я думал о том, что не только мы, но прежде всего наши дети должны получить этот клочок земли и жить на ней своим умом без плетки, не в лаптях. Красивыми, спокойными и мудрыми, — подчеркнул Президент. — Но я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому — Беларусь, нам снова придется (пусть мирным путем на сегодняшний день) отстаивать этот мир и покой».

«Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ», — заявил глава государства.

Президент заметил, что нет чего-то опасного и страшного на сегодняшний день, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

«Оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого, во имя детишек, которые не видели, что такое детский сад, школа. Мы должны сохранить свою страну. И мы ее сохраним», — подчеркнул белорусский лидер.

Боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия мемориального комплекса.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника — юбилея Великой Победы. «Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого», — подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. «Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой», — заявил Президент.

«Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать — бросать в колодцы живыми. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. «Не можем, потому что забытые эмоции — это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали», — подчеркнул он.

Президент Беларуси отдал дань памяти погибшим жителям деревни Борки и окрестных поселков, была объявлена минута молчания. Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориального комплекса, возложил цветы к основной композиции мемориала «Беларусь — скорбящая мать», пообщался с ветеранами, участниками мероприятия. Он также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.

Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят

«Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая «победобесием», кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике», — отметил глава государства.