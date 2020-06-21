Эксперт, который изучал ситуацию на заводе АКБ: «Стало ясно, что меня хотят использовать»

Источник материала: Tut.by

Завод АКБ не может быть запущен в нынешнем виде. Такое мнение высказал эксперт от общественности Бреста Демьян Лепесевич, который больше недели изучал ситуацию изнутри, сообщает «Салідарнасць» .





Демьян Лепесевич рассказал о том, что новое руководство завода пошло на диалог, и это можно было бы расценить как положительный момент. Но далее стали происходить вещи, которые заставили Лепесевича прекратить всякие контакты с руководством.

— Они вдруг резко стали увиливать, предоставлять ложную информацию. И тогда мне стало ясно, что меня хотят использовать, — заявил на пресс-конференции Демьян Лепесевич.

По словам эксперта, окончательно он убедился в этом, когда получил ответы на поставленные вопросы, в которых 80 либо неправды, либо искаженной и необъективной информации.

— После прочтения протоколов ответов на мои вопросы, я понял, что я прав, что мне нагло врут. Я честно делал свою работу. Но сейчас не хочу, чтобы кто-то меня использовал, — так пояснил Лепесевич все происходящее.

«Цифры просто не сходятся арифметически»

Говоря непосредственно о ситуации на заводе и степени его опасности для людей и окружающей среды, Демьян Лепесевич отметил как положительные моменты, так и негативные.

В частности, система очистки сточных вод, по его мнению, выполнена правильно. Но при этом у персонала есть возможность ее обойти и выполнить сброс. У эксперта сложилось впечатление, что оборудование не новое, хотя шильды говорят об обратном. Завод АКБ неоднократно указывал, что не использует оборудование, бывшее в употреблении.

Но самое страшное, по мнению Лепесевича, что «выброс воздуха из цехов завода производится прямо в атмосферу, без всякой фильтрации». При этом выбросы идут не только свинца, но и серной кислоты и водорода. И это очень опасно.

По его словам, есть большая проблема на литьевой машине — раньше говорили, что это герметичный процесс, оказалось, что это не так. У машины есть вытяжка, которая должна забирать воздух, но документов никаких на это устройство не было предоставлено.

Немало вопросов возникло у эксперта и к компетенции самих сотрудников предприятия.

Большие претензии он высказывал также к фильтрам и к системам их очистки. В некоторых местах конструкция, по словам специалиста, собрана неправильно, не по инструкции и не будет работать. Из-за этого, кстати, могла возникнуть предаварийная ситуация на заводе, когда произошел неконтролируемый выброс пара, активисты подумали, что это был дым.

Лепесевич также обратил внимание на нарушения при монтаже оборудования.

— Для расчетов, выполненных специалистами МЧС, им были предоставлены неверные данные, — считает эксперт. — Соответственно, расчеты показали, что помещение не является опасным, хотя это не так.

Говоря о параметрах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), Лепесевич указал на разительные отличия в цифрах, которые, по его словам, «просто не сходятся арифметически».

«Если завод будет запущен — это почти 100% вероятность отравления людей»

Подводя итог своего изучения ситуации на заводе АКБ, Лепесевич не лукавил, а высказался вполне конкретно:

— Завод не может быть запущен в том виде, в котором он есть сейчас. Что-то подправить не получится. Нужно начать с нового ОВОС (если увеличен объем выпуска и увеличился объем сточных вод), нового обсуждения, и полностью нового проекта. Вентиляция должна быть переделана так, чтобы не было никаких выбросов в атмосферу. Вообще в СЭЗ нельзя организовать работу с опасными веществами.

Если завод будет запущен — это почти 100-процентная вероятность отравления людей. Учитывая, сколько недостоверной информации было предоставлено в процессе общения, есть большая вероятность, что в случае аварий это будет замалчиваться. Предприятие нужное, но оно должно быть выстроено на удалении от места проживания людей. Технически вопросы решать можно, но экологические нет.