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Самый комфортный расклад. Погода в Витебске на неделе
22.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник в нашу страну устремится более прохладный воздух со Скандинавии — и погода начнет возвращаться в рамки нормы: будет по-летнему тепло, но удушающая жара уйдет,
В понедельник — +21…23°С, облачно, вечером возможен дождь.
Во вторник, среду и четверг — до 25 градусов тепла, без осадков. Солнечно, безветренно.
В пятницу температура воздуха повысится до +27°С, ясно, без дождя.
Хорошей вам недели, друзья!
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В понедельник в нашу страну устремится более прохладный воздух со Скандинавии - и погода начнет возвращаться в рамки нормы: будет не так жарко.
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