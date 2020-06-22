Самый комфортный расклад. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В понедельник в нашу страну устремится более прохладный воздух со Скандинавии — и погода начнет возвращаться в рамки нормы: будет по-летнему тепло, но удушающая жара уйдет, прогнозирует Белгидромет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник — +21…23°С, облачно, вечером возможен дождь.

Во вторник, среду и четверг — до 25 градусов тепла, без осадков. Солнечно, безветренно.

В пятницу температура воздуха повысится до +27°С, ясно, без дождя.

Хорошей вам недели, друзья!

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