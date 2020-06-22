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Самый комфортный расклад. Погода в Витебске на неделе

22.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник в нашу страну устремится более прохладный воздух со Скандинавии — и погода начнет возвращаться в рамки нормы: будет по-летнему тепло, но удушающая жара уйдет, прогнозирует Белгидромет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник — +21…23°С, облачно, вечером возможен дождь.

Во вторник, среду и четверг — до 25 градусов тепла, без осадков. Солнечно, безветренно.

В пятницу температура воздуха повысится до +27°С, ясно, без дождя.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды заходи на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В понедельник в нашу страну устремится более прохладный воздух со Скандинавии - и погода начнет возвращаться в рамки нормы: будет не так жарко.
 
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