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В Буда-Кошелевском районе женщина средь бела дня жестоко убила кота

22.06.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине женщина средь бела дня убила кота. Очевидцы сняли это на камеру смартфона. Позже видео появилось в сообществе ВК «Гомельское общество защиты животных „Доброта“».


Инцидент, утверждают очевидцы, произошел днем 16 июня в поселке Красное Знамя Буда-Кошелевского района.

Женщина во дворе многоэтажек у мусорных баков расправилась с животным.

Внимание! Жестокое видео!

Пользователи узнали в героине видео 46-летнюю местную жительницу. Связаться с женщиной не удается — в соцсетях на сообщения она не отвечает, а после того, как о ее поступке стало известно общественности, она и вовсе закрыла личную страницу.

В милиции сообщили, что по факту жестокого обращения с животным в Буда-Кошелевский РОВД поступило заявление — проводится проверка.

Напомним, в начале месяца в Наровле местный житель зарубил топором собственную собаку. Подростки сняли инцидент на видео и вызвали милицию. Милиция назначила проверку, а позже передала материалы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

 
 
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Страшные кадры запечатлели очевидцы, которые сняли весь процесс на камеру смартфона.
 
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