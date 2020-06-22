В Буда-Кошелевском районе женщина средь бела дня жестоко убила кота

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине женщина средь бела дня убила кота. Очевидцы сняли это на камеру смартфона. Позже видео появилось в сообществе ВК «Гомельское общество защиты животных „Доброта“».





Инцидент, утверждают очевидцы, произошел днем 16 июня в поселке Красное Знамя Буда-Кошелевского района.

Женщина во дворе многоэтажек у мусорных баков расправилась с животным.

Внимание! Жестокое видео!

Пользователи узнали в героине видео 46-летнюю местную жительницу. Связаться с женщиной не удается — в соцсетях на сообщения она не отвечает, а после того, как о ее поступке стало известно общественности, она и вовсе закрыла личную страницу.

В милиции сообщили, что по факту жестокого обращения с животным в Буда-Кошелевский РОВД поступило заявление — проводится проверка.

Напомним , в начале месяца в Наровле местный житель зарубил топором собственную собаку. Подростки сняли инцидент на видео и вызвали милицию. Милиция назначила проверку, а позже передала материалы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.