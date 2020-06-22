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В Буда-Кошелевском районе женщина средь бела дня жестоко убила кота
22.06.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине женщина средь бела дня убила кота. Очевидцы сняли это на камеру смартфона. Позже видео
Инцидент, утверждают очевидцы, произошел днем 16 июня в поселке Красное Знамя Буда-Кошелевского района.
Женщина во дворе многоэтажек у мусорных баков расправилась с животным.
Внимание! Жестокое видео!
Пользователи узнали в героине видео 46-летнюю местную жительницу. Связаться с женщиной не удается — в соцсетях на сообщения она не отвечает, а после того, как о ее поступке стало известно общественности, она и вовсе закрыла личную страницу.
В милиции сообщили, что по факту жестокого обращения с животным в Буда-Кошелевский РОВД поступило заявление — проводится проверка.
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Страшные кадры запечатлели очевидцы, которые сняли весь процесс на камеру смартфона.
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