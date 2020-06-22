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В Барановичах сироты на стипендию покупали сигареты и наркотики. Прокуратура это прекратила

22.06.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах двух сирот лишили права самостоятельно распоряжаться доходами. Один за стипендию и пособие покупал сигареты, второй — наркотики, сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Подростки учились в одном из средне-специальных учебных заведений города и жили в общежитии. Помимо стипендии, они также получали пособие, как дети, оставшиеся без попечения родителей.

Выяснилось, что один из них большую часть стипендии ежемесячно тратил на сигареты, развлечения и оплату интернета. При этом у него не оставалось денег на покупку продуктов, средств гигиены и учебных принадлежностей.

Второго подростка задержали сотрудники милиции по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Выяснилось, что запрещенное вещество он купил по интернету за стипендию и пособие.

Суд поддержал прокуратуру — и лишил подростков права без согласия попечителя — директора колледжа — распоряжаться стипендией, пособиями и иными доходами.

 
 
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Теперь свои расходы они должны согласовывать с директором колледжа.
 
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