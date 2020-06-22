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В Барановичах сироты на стипендию покупали сигареты и наркотики. Прокуратура это прекратила
22.06.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах двух сирот лишили права самостоятельно распоряжаться доходами. Один за стипендию и пособие покупал сигареты, второй — наркотики, сообщает
Подростки учились в одном из средне-специальных учебных заведений города и жили в общежитии. Помимо стипендии, они также получали пособие, как дети, оставшиеся без попечения родителей.
Выяснилось, что один из них большую часть стипендии ежемесячно тратил на сигареты, развлечения и оплату интернета. При этом у него не оставалось денег на покупку продуктов, средств гигиены и учебных принадлежностей.
Второго подростка задержали сотрудники милиции по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Выяснилось, что запрещенное вещество он купил по интернету за стипендию и пособие.
Суд поддержал прокуратуру — и лишил подростков права без согласия попечителя — директора колледжа — распоряжаться стипендией, пособиями и иными доходами.
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Теперь свои расходы они должны согласовывать с директором колледжа.
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