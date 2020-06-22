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Чуть прохладнее, дожди, грозы и снова солнце. Погода в Гродно на неделе
22.06.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на неделе будет не так жарко, как в предыдущие дни. Правда, все это ненадолго — ближе к выходным столбик термометра поползет вверх. Также ожидаются дожди и грозы,
В понедельник — переменная облачность. Днем возможны дожди, а вечером еще и гроза. Воздух днем прогреется до +23°С.
Во вторник — облачно с прояснениями. Все время возможны дожди и грозы. Температура воздуха — +20…22 °С.
В среду облачно с прояснениями и без осадков. Днем — до +24 °С.
В четверг утром — ясно, днем — облачно с прояснениями. Все время без осадков. Днем — +26 °С.
В пятницу — утром и вечером — ясно, днем облачно и возможен дождь. Днем будет до +27 °С.
Хорошей недели — и оставайтесь дома!
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В Гродно на неделе будет не так жарко, как в предыдущие дни.
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