Чуть прохладнее, дожди, грозы и снова солнце. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

В Гродно на неделе будет не так жарко, как в предыдущие дни. Правда, все это ненадолго — ближе к выходным столбик термометра поползет вверх. Также ожидаются дожди и грозы, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — переменная облачность. Днем возможны дожди, а вечером еще и гроза. Воздух днем прогреется до +23°С.

Во вторник — облачно с прояснениями. Все время возможны дожди и грозы. Температура воздуха — +20…22 °С.

В среду облачно с прояснениями и без осадков. Днем — до +24 °С.

В четверг утром — ясно, днем — облачно с прояснениями. Все время без осадков. Днем — +26 °С.

В пятницу — утром и вечером — ясно, днем облачно и возможен дождь. Днем будет до +27 °С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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