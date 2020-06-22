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«Вы его задушите!» Как «крутили» мужчину, на голову которого в Ганцевичах коленом наступил гаишник
22.06.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 июня в Ганцевичах проходят процессы по
По состоянию на 14.20 рассмотрение административного дела Виталия Цыбулько еще не началось.
Жена задержанного Яна ждет начала процесса в суде Ганцевичского района. Она не знает, в каком состоянии сейчас ее супруг, что он нарушил и по какой статье на него составили протокол. Последний раз она его видела в субботу 20 июня.
— Мы выехали в центр около 21.00, собирались в магазин. Положили деньги на телефон и ехали по улице Октябрьской по противоположной стороне от «Белого дома» [так местные называют здание райисполкома], — рассказывает Яна.
В это время на улице Октябрьской в Ганцевичах стояли участники стихийной акции солидарности с задержанными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.
— Муж остановился со знакомым поговорить. Я стояла чуть дальше. Мы были на велосипедах, я осталась с ними. Через пять минут подъехала милицейская машина. Вышли сотрудники — и кто ближе стоял, того и брали. Когда начали задерживать участников цепи и тех, кто рядом, муж подошел туда — его оттолкнули и стали крутить остальных. Я бросила велосипеды, побежала к нему. Уже его держали, наверное, человека четыре. Меня оттолкнули, сказали уходить. Мужа скрутили, бросили на асфальт. Один придавил его голову к тротуару. Я кричала: «Вы же его задушите, отпустите, что вы делаете?!».
Затем Виталия затащили в автомобиль и увезли в райотдел милиции.
Воскресенье и утро понедельника он провел в изоляторе. По словам Яны, судить Виталия будут сегодня во второй половине дня. Точное время ей неизвестно.
Женщина настаивает, что ее муж в акции солидарности не участвовал:
— Мы просто ехали в магазин. Выехали из дома и поехали обычным маршрутом. А оказались в итоге вот в таком положении.
По словам Яны, трех задержанных в субботу уже осудили. Их признали виновными в нарушении порядка организации массовых мероприятий и неповиновении милиции.
— Им дали штрафы и отпустили, — рассказала Яна.
Всего в Ганцевичах во время субботней акции солидарности было задержано 10 человек. Среди них — два журналиста издания
Адвокат Сергея Багрова рассказал, что его подзащитного обвиняют по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КОАП, сообщает
Александр Позняк пояснил, что при задержании он получил травмы. По словам журналиста, его хватали за волосы и выворачивали руки, чтобы надеть наручники, пишет
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27-летнего жителя города Виталия Цыбулько схватили сразу несколько сотрудников милиции, один из которых прижал его голову коленом к тротуару. Кадры задержания...
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