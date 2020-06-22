«Вы его задушите!» Как «крутили» мужчину, на голову которого в Ганцевичах коленом наступил гаишник

Источник материала: Tut.by

22 июня в Ганцевичах проходят процессы по задержанным в субботу участникам несанкционированной акции солидарности. Среди них оказался 27-летний житель города Виталий Цыбулько. Его схватили сразу несколько сотрудников милиции, один из которых прижал его голову коленом к тротуару. Кадры задержания Виталия разлетелись по Сети.

По состоянию на 14.20 рассмотрение административного дела Виталия Цыбулько еще не началось.

Жена задержанного Яна ждет начала процесса в суде Ганцевичского района. Она не знает, в каком состоянии сейчас ее супруг, что он нарушил и по какой статье на него составили протокол. Последний раз она его видела в субботу 20 июня.

— Мы выехали в центр около 21.00, собирались в магазин. Положили деньги на телефон и ехали по улице Октябрьской по противоположной стороне от «Белого дома» [так местные называют здание райисполкома], — рассказывает Яна.

В это время на улице Октябрьской в Ганцевичах стояли участники стихийной акции солидарности с задержанными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

— Муж остановился со знакомым поговорить. Я стояла чуть дальше. Мы были на велосипедах, я осталась с ними. Через пять минут подъехала милицейская машина. Вышли сотрудники — и кто ближе стоял, того и брали. Когда начали задерживать участников цепи и тех, кто рядом, муж подошел туда — его оттолкнули и стали крутить остальных. Я бросила велосипеды, побежала к нему. Уже его держали, наверное, человека четыре. Меня оттолкнули, сказали уходить. Мужа скрутили, бросили на асфальт. Один придавил его голову к тротуару. Я кричала: «Вы же его задушите, отпустите, что вы делаете?!».

Затем Виталия затащили в автомобиль и увезли в райотдел милиции.



Фото: из соцсетей Яны

Воскресенье и утро понедельника он провел в изоляторе. По словам Яны, судить Виталия будут сегодня во второй половине дня. Точное время ей неизвестно.

Женщина настаивает, что ее муж в акции солидарности не участвовал:

— Мы просто ехали в магазин. Выехали из дома и поехали обычным маршрутом. А оказались в итоге вот в таком положении.



К Виталию применили тот же удушающий прием ногой к шее, от которого недавно погиб афроамериканец Джордж Флойд в США, обсуждают в Сети. Коллаж: Ганцавіцкі час

По словам Яны, трех задержанных в субботу уже осудили. Их признали виновными в нарушении порядка организации массовых мероприятий и неповиновении милиции.

— Им дали штрафы и отпустили, — рассказала Яна.

Всего в Ганцевичах во время субботней акции солидарности было задержано 10 человек. Среди них — два журналиста издания «Ганцавіцкі час» Александр Позняк и Сергей Багров. Журналистов и двух жителей города утром 22 июня перевезли в Барановичи. Остальных судят в Ганцевичах.

Адвокат Сергея Багрова рассказал, что его подзащитного обвиняют по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КОАП, сообщает Intex-press .

Александр Позняк пояснил, что при задержании он получил травмы. По словам журналиста, его хватали за волосы и выворачивали руки, чтобы надеть наручники, пишет «Ганцавіцкі час» .