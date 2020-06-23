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Всё останется людям

23.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область.
В Полоцке Президент провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Это мероприятие Глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая министра жилищно-коммунального хозяйства.
Александр Лукашенко также побывал в Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложили о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви.

Всё останется людям

Глава государства также отреагировал на некоторую публикуемую информацию негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству. Президент подчеркнул: все, что сделано, останется жителям города. «Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем», — сказал Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве.
Александр Лукашенко ориентирует сферу жкх на дальнейшее эффективное развитие и устранение имеющихся недостатков.
«Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в плане прозрачности формирования тарифов, снижения себестоимости и обеспечения окупаемости практически всех видов услуг‚ повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы жкх является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано», — подчеркнул белорусский лидер.
Так, в 2019 году каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касалось недовольства работой коммунальных служб. В этом году тенденция сохраняется. Чаще всего жалуются на качество капитального и текущего ремонта, и здесь Александр Лукашенко признал, что порой действительно работы проводятся из рук вон плохо.
Кроме того, люди жалуются на ненадлежащее содержание подъездов, однако, обратил внимание Президент, порой в плохом состоянии подъездов виноваты сами жильцы.
Слышна критика и по поводу недостаточного благоустройства дворов и населенных пунктов, здесь также важно участие не только властей с привлечением бюджетных средств, но и инициативное участие самих граждан.
Как доложил на совещании заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, основные показатели развития отрасли выполняются. В частности, снижаются затраты на оказание жку: в 2019 — на 6% (при задании не менее 5%), сэкономлено Br77 млн.
Рост тарифов на услуги жкх не превышает $5. «Механизм прозрачен и понятен для граждан», — сказал вице-премьер. Уровень возмещения населением затрат по услугам жкх по итогам года прогнозируется на уровне 83,2%.
«Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься», — отметил Глава государства.
Он обратил внимание, что богатая Швейцария по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов. «А мы к 50% подойти не можем», — сказал Президент.
Главе государства в Полоцке продемонстрировали выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Президент обратил внимание на необходимость расширять использование местных видов топлива, что важно с точки зрения замещения импорта энергоносителей.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее использовать в стране местные виды топлива, а также консолидированно реализовывать соответствующую продукцию на экспорт.
Глава государства обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. «А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал белорусский лидер.
«Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — продолжил Александр Лукашенко.
Глава государства поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства.

Источник:  БЕЛТА.

 

 
 
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Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область. В Полоцке Президент провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального...
 
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