Всё останется людям

Источник материала: Чырвоны прамень

Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область.

В Полоцке Президент провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Это мероприятие Глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая министра жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Лукашенко также побывал в Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложили о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви.





Глава государства также отреагировал на некоторую публикуемую информацию негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству. Президент подчеркнул: все, что сделано, останется жителям города. «Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем», — сказал Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко ориентирует сферу жкх на дальнейшее эффективное развитие и устранение имеющихся недостатков.

«Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в плане прозрачности формирования тарифов, снижения себестоимости и обеспечения окупаемости практически всех видов услуг‚ повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы жкх является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано», — подчеркнул белорусский лидер.

Так, в 2019 году каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касалось недовольства работой коммунальных служб. В этом году тенденция сохраняется. Чаще всего жалуются на качество капитального и текущего ремонта, и здесь Александр Лукашенко признал, что порой действительно работы проводятся из рук вон плохо.

Кроме того, люди жалуются на ненадлежащее содержание подъездов, однако, обратил внимание Президент, порой в плохом состоянии подъездов виноваты сами жильцы.

Слышна критика и по поводу недостаточного благоустройства дворов и населенных пунктов, здесь также важно участие не только властей с привлечением бюджетных средств, но и инициативное участие самих граждан.

Как доложил на совещании заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, основные показатели развития отрасли выполняются. В частности, снижаются затраты на оказание жку: в 2019 — на 6% (при задании не менее 5%), сэкономлено Br77 млн.

Рост тарифов на услуги жкх не превышает $5. «Механизм прозрачен и понятен для граждан», — сказал вице-премьер. Уровень возмещения населением затрат по услугам жкх по итогам года прогнозируется на уровне 83,2%.

«Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься», — отметил Глава государства.

Он обратил внимание, что богатая Швейцария по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов. «А мы к 50% подойти не можем», — сказал Президент.

Главе государства в Полоцке продемонстрировали выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Президент обратил внимание на необходимость расширять использование местных видов топлива, что важно с точки зрения замещения импорта энергоносителей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее использовать в стране местные виды топлива, а также консолидированно реализовывать соответствующую продукцию на экспорт.

Глава государства обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. «А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал белорусский лидер.

«Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — продолжил Александр Лукашенко.

Глава государства поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства.