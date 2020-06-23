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Уже точно: третья линия метро не откроется 3 июля. Узнали, когда пустят пробный поезд
23.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 июля третью линию метро не откроют. В «Минскметрострое» рассказали TUT.BY, когда по этой ветке пустят пробный поезд.
В столице близится к завершению строительство третьей ветки метро. Планировалось, что станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» откроются для пассажиров в День независимости.
— 3 июля метро не открывается, заканчиваются строительно-монтажные работы. А 7 или 8 числа пройдет пробный поезд, — рассказал замгендиректора по идеологической работе УП «Минскметрострой» Олег Бойчук.
Новой даты открытия третьей линии метро пока не называют.
Еще в начале июня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак Минска объяснил, почему могут не успеть">выразил сомнение, что все будет готово к 3 июля. Сообщалось, что «теоретически успеть можно, но гарантировать это сложно», потому что требуют обкатки новые решения.
— На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение — новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше — специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградской. Это все требует усиленной обкатки и наладки, — говорил мэр Минска.
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Еще в начале июня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак выразил сомнение, что все будет готово к прежней дате.
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