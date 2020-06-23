|
Около 20 психологов готовы помочь задержанным на улицах и их близким. Консультации - бесплатно
23.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 20 специалистов готовы оказать психологическую помощь людям, которые пострадали от эмоционального и физического насилия со стороны правоохранительных органов. Консультации будут проходить онлайн и абсолютно бесплатно.
Первым идею помощи предложил практикующий психолог Максим Пылёв. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях. Кроме тех, кому нужна поддержка, на пост специалиста откликнулись и его коллеги. Они также готовы помогать и работать с пострадавшими. Сейчас в команде около 20 профессионалов.
— Когда люди сталкиваются с насилием и силой, которым они не могут противостоять, это травмирующее событие, — поясняет ситуацию Максим Пылёв. — Если с этим, особенно на начальном этапе, не поработать, то это может привести к травме и влиять на аспекты последующей жизни, выбора и эмоционального состояния в целом.
Связаться с психологами можно по телефону +375 29 625−65−93 (Максим Пылёв) или через соцсети в
Оказывать помощь психологи будут не только задержанным, но и их близким.
— Родные задержанных также очень эмоционально включаются в эту ситуацию. Они сталкиваются со страхом и тревогой потери, с не знанием того, что происходит с близким человеком, — говорит Максим Пылёв. — На днях, например, я связывался с девушкой, у которой задержали мужа. Завтра буду консультировать девушку, которая сутки провела в ИВС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 20 специалистов готовы оказать психологическую помощь людям, которые пострадали от эмоционального и физического насилия со стороны правоохранительных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)