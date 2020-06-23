Около 20 психологов готовы помочь задержанным на улицах и их близким. Консультации - бесплатно

Источник материала: Tut.by

Около 20 специалистов готовы оказать психологическую помощь людям, которые пострадали от эмоционального и физического насилия со стороны правоохранительных органов. Консультации будут проходить онлайн и абсолютно бесплатно.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com, Ben White

Первым идею помощи предложил практикующий психолог Максим Пылёв. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях. Кроме тех, кому нужна поддержка, на пост специалиста откликнулись и его коллеги. Они также готовы помогать и работать с пострадавшими. Сейчас в команде около 20 профессионалов.

— Когда люди сталкиваются с насилием и силой, которым они не могут противостоять, это травмирующее событие, — поясняет ситуацию Максим Пылёв. — Если с этим, особенно на начальном этапе, не поработать, то это может привести к травме и влиять на аспекты последующей жизни, выбора и эмоционального состояния в целом.

Связаться с психологами можно по телефону +375 29 625−65−93 (Максим Пылёв) или через соцсети в Facebook , Instagram , ВКонтакте . Из-за эпидемиологической ситуации все консультации будут проходить в Zoom или Skype, поэтому специалисты готовы работать с людьми из разных регионов.

Оказывать помощь психологи будут не только задержанным, но и их близким.

— Родные задержанных также очень эмоционально включаются в эту ситуацию. Они сталкиваются со страхом и тревогой потери, с не знанием того, что происходит с близким человеком, — говорит Максим Пылёв. — На днях, например, я связывался с девушкой, у которой задержали мужа. Завтра буду консультировать девушку, которая сутки провела в ИВС.