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В Воложинском районе мужчина, уже судимый за угрозу жене убийством, все-таки убил ее
23.06.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В одной из деревень Городьковского сельсовета Воложинского района утром 21 июня была убита женщина,
Подозреваемый в мае был осужден за угрозу убийством супруге. Мужчина поздним вечером 1 апреля в порыве ревности с канистрой бензина и спичками угрожал сжечь дом вместе с женой, а потом заставлял ее писать предсмертную записку. Женщину успели спасти сотрудники милиции. Тогда он получил 240 часов общественных работ.
После этого случая супруги вместе не жили. Жена перебралась в Сморгонь. По предварительной версии, накануне убийства, в субботу, 20 июня, она приехала к мужу. Вместе переночевали. Предположительно, утром между ними произошла ссора на почве ревности — и муж несколько раз ударил ее ножом в грудь.
Предварительно известно, что ее тело обнаружили в сарае.
Подозреваемый задержан.
Возбуждено уголовное дело за убийство.
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После первого случая супруги вместе не жили. Жена перебралась в Сморгонь, но накануне убийства приехала к мужу.
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