В Беларуси 59 487 случаев COVID-19. Прирост за сутки сильно сократился, количество умерших выросло

Источник материала: Tut.by

На 23 июня в Беларуси 59 487 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 464. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Беларуси на 23 июня выздоровели и выписаны 38 тыс. 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (765 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов (плюс 6 за сутки). Последние дни умерших было 3−5 человек в сутки

Всего проведено 886 тыс. 248 тестов (9609 за сутки). Процент положительных тестов за последний день — 4,8. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев отмечал , что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация».

— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.

В Минздраве Беларуси не исключают возможность второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой. За это время белорусские медики использовали все возможности, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения и повысить ее стрессоустойчивость.