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«Парень - просто золотой, все сделал как надо». В Гродно подросток спас на озере тонущую 7-летнюю девочку

23.06.2020 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 17-летний парень на Юбилейном озере спас тонущую 7-летнюю девочку. Все произошло около 17.00 в понедельник, 22 июня. О произошедшем TUT.BY рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД.


Фото: newgrodno.by

Бабушка с двумя внучками отдыхала на пляже. Одна из девочек побежала к воде.

 — У детей же нет какого-то страха перед водой. Девчушка споткнулась или поскользнулась — и ушла под воду, — рассказывают в областной организации ОСВОД. —  Но парень, который это все видел, не растерялся — и сразу же бросился в воду. Он достал тонущего ребенка, перевернул девочку, чтобы вышла вода, и стал делать искусственное дыхание. Вообще, парень — золотой. Он не остался равнодушным и сделал все, как надо.

В это время вахтенный на спасательной станции «Юбилейная», которая находится рядом с пляжем, заметил, что там что-то происходит и тоже очень быстро отреагировал на произошедшее. На пляж побежали медработник и спасатели. Они стали проводить реанимационные мероприятия. Девочка задышала.

Приехали на пляж и сотрудники МЧС, а также скорая помощь. Ребенка передали врачам, они увезли пострадавшую малышку в детскую больницу. Сейчас девочка в реанимации.


Фото: newgrodno.by

Что касается неравнодушного парня, то в областном ОСВОД говорят, что не успели взять его контакты — а очень хотели поблагодарить за поступок.

 — Парень сказал, что ничего героического не сделал, сел на велосипед и быстро уехал.

Спасатели напоминают взрослым, что около воды нельзя оставлять детей без присмотра даже на минуту! Купаться же лучше только в разрешенных для плавания местах.

Кстати, за прошедшую неделю, в Гродненской области на воде спасли пять человек, в том числе и 14-летнюю девочку, которая на Зельвенском водохранилище плавала, взявшись за надувной круг, оказалась далеко от берега, испугалась и стала тонуть.

 
Теги: Гродно
 
 
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