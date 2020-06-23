Вице-премьер назвал преступным поведение взрослых, которые втягивают детей в политические игры

Источник материала: Tut.by

В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

- Меня, как председателя Национальной комиссии по правам ребенка и как заместителя премьер-министра, курирующего вопросы социальной сферы, сегодня волнует вопрос о снижающейся роли и ответственности родителей за воспитание детей. В последние годы доля ответственности за воспитание подрастающего поколения сместилась в сторону школы. Вспомните все резонансные случаи, с чего начиналось изучение причин проступков и преступлений обучающихся? Конечно же, с работы школы, а семья и родители оказывались на заднем плане. А ведь первопричина асоциального поведения детей и подростков — это семья, — считает Вице-премьер.

Он обратил внимание: сегодня многие родители даже не знают, где и с кем их дети проводят время, чем интересуются и увлекаются, какие интернет-сайты посещают. По словам Игоря Петришенко, отсутствие родительского контроля, особенно на каникулах, приводит к травматизму, а порой и к гибели детей. Во время летних каникул утонули пять детей, с начала 2020 года еще девять погибли на дорогах страны, более 145 несовершеннолетних получили травмы.

— Именно безразличие родителей и приводит к тому, что их дети подпадают под влияние деструктивных и преступных элементов. Не могу не назвать преступным поведение взрослых, в том числе и родителей, втягивающих детей в политические игры. К сожалению, такие факты отмечались в последнее время. Думаю, что выражу общее мнение членов Национальной комиссии по правам ребенка о недопустимости вовлечения детей в различные политические авантюры, а родителям хочу посоветовать более ответственно и внимательно относиться к своим детям, — подчеркнул он.

Вице-премьер предложил членам комиссии на следующем заседании дополнительно рассмотреть вопрос об усилении роли родителей в воспитании детей, а также попросил Министерство образования совместно с облисполкомами изучить эту проблематику и выработать конкретные предложения по исправлению ситуации.

Петришенко считает, что в Беларуси выработана достаточно эффективная модель защиты детей от насилия и, как результат, количество пострадавших от преступлений уменьшается.

— Но как я уже отмечал, акцент смещается в сторону интернет-пространства, именно с помощью социальных сетей, мессенджеров, осуществляется негативное влияние на наших детей, — отметил он.