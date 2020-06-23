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В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой

23.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой
Вертлявая камышовка. Фото заказника «Споровский»

В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

«Вертлявая камышовка — вид, который находится под угрозой глобального исчезновения, и более 40% его мировой популяции гнездится в Беларуси. Теперь эта птица, которая 22 года назад стала символом АПБ, украсила памятные монеты. Нумизматы и любители дикой природы могут приобрести памятную монету «Заказник «Званец» с рельефным изображением вертлявой камышовки, которая кормит своих птенцов. Это седьмая монета из серии «Заказники Беларуси», — рассказали в АПБ.

В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой
Фото общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

На реверсе монеты изображена редкая орхидея — венерин башмачок. Она, как и вертлявая камышовка, — примечательный вид заказника «Званец».

Серебряная монета имеет номинал Br20, ее вес — 33,63 г, диаметр — 38,61 мм, проба — 925. Она выпущена тиражом 999 штук. Медно-никелевая монета имеет номинал Br1, ее вес — 13,16 г, диаметр — 32 мм, тираж — 1999 штук. Монеты отчеканены на предприятии «Казахстанский монетный двор НБ РК» в Усть-Каменогорске и только сейчас доехали до Беларуси.

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси. С 2005 года — национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International, в которую входят организации из 121 страны.

БелТА

 
 
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Вертлявая камышовка. Фото заказника «Споровский» В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой, сообщили БЕЛТА в общественной организации
 
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