У лебединой пары в ботсаду впервые появился выводок - и это очень мило

Источник материала: Tut.by

У лебединой пары, которая обитает в Центральном ботаническом саду, впервые появился выводок. Милое фото пернатого семейства появилось в инстаграме НАН Беларуси.



Фото: инстаграм НАН Беларуси

Теперь, помимо трех взрослых птиц, в водоеме ботанического сада можно заметить четырех птенцов.

Лебединая пара здесь образовалась год назад, когда из зоопарка передали самку. Для пернатых создали необходимые условия, в том числе недоступный посетителям маленький островок, где устроено гнездовье.