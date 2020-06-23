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У лебединой пары в ботсаду впервые появился выводок - и это очень мило

23.06.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У лебединой пары, которая обитает в Центральном ботаническом саду, впервые появился выводок. Милое фото пернатого семейства появилось в инстаграме НАН Беларуси.


Фото: инстаграм НАН Беларуси

Теперь, помимо трех взрослых птиц, в водоеме ботанического сада можно заметить четырех птенцов.

Лебединая пара здесь образовалась год назад, когда из зоопарка передали самку. Для пернатых создали необходимые условия, в том числе недоступный посетителям маленький островок, где устроено гнездовье.

 
 
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У лебединой пары, которая обитает в Центральном ботаническом саду, впервые появился выводок. Милое фото пернатого семейства появилось в инстаграме НАН Беларуси.
 
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