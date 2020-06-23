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Стало известно, в каких условиях находится Тихановский в СИЗО №1

23.06.2020 15:50 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Адвокат задержанного блогера Сергея Тихановского рассказал о том, в каких условиях содержится его клиент в СИЗО №1 Минска и за что он получил еще одну неделю карцера.

Как рассказал  TUT.BY адвокат Сергея Тихановского Виктор Мацкевич, еще первую неделю карцера Тихановский получил за нарушение режима еще будучи в обычной камере. Еще неделю карцера ему дали за ненадлежащую уборку: под трехметровым потолком нашли паутину.

«Сергей не падает духом, но говорит, что условия в карцере плохие: там нет питьевой воды, только вода из крана, не очень чистая. Карцер — помещение маленькое, без окна, оно не проветривается, круглосуточно горит яркий свет — светодиодная лампа, в помещении влажно — в камере проходит стояк, и труба стояка протекает, поэтому бетонный пол постоянно мокрый. Нормально сидеть фактически не на чем, а кровать откидывают только на ночь с 22 до 6 часов утра. Поэтому Сергею приходится много стоять или делать небольшие шаги по карцеру. Но у него болит нога, которую он травмировал еще до задержания, поэтому ходить и стоять ему сложно», — рассказал Мацкевич.

Адвокат блогера подал обращение начальнику Следственного изолятора №1 о ненадлежащих условиях содержания, в котором просит провести медицинское освидетельствование Тихановского и сократить срок его пребывания в карцере. Тихановский также подал жалобы на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области. Адвокат рассказал, что подал в прокуратуру Минска обращение, в котором просит о безотлагательном рассмотрении всех поданных жалоб. 

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным. 13 июня стало известно, что Тихановский помещен в карцер СИЗО №1 и пробудет там до 19 июня, 20 июня срок пребывания в карцере ему увеличили еще на неделю.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Адвокат задержанного блогера Сергея Тихановского рассказал о том, в каких условиях содержится его клиент в СИЗО №1 Минска и за что он получил еще одну неделю...
 
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