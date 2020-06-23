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«Тянули за руки и ноги». Как задерживали людей на акции солидарности в Новогрудке

23.06.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Кореличей 42-летняя Елена Печко рассказала, как ее и еще четверых человек задержали в Новогрудке в минувшее воскресенье, 21 июня, во время акции солидарности. Елена — единственная, кого отпустили, а вот ее муж до сих пор находится в ИВС.


Фото: скрин с видео

Елена рассказывает, что в минувшее воскресенье в центре Новогрудка собралось всего около 10 человек.

 — Мы мирно ходили по городу, ничего [противозаконного] не делали, не скандалили, лозунгов не кричали. К нам подошла милиция и сказала: «Не стойте на месте», вот поэтому мы и гуляли. На площади парни пели песни, первая группа людей отошла вперед, мы шли сзади. Вдруг видим, что парни в штатском набрасываются на молодого человека, — вспоминает Елена.

По ее словам, чуть позже «и на нее накинулись пять человек» — когда она подошла ближе к происходящему.

Открыть/скачать видео (6.92 МБ)

 — Хватали так, что у меня до сих пор все болит. Они тянули меня за руки и ноги, потащили к своему автомобилю. В какой-то момент я зацепилась за колесо машины, тогда кто-то из них просто закинул меня внутрь. Там уже были люди в штатском. Они меня держали. Я говорю им: «Куда же я убегу через вас?», но они все равно не отпускали. Муж, когда увидел, что меня задерживают, сказал, чтобы и его забирали, а меня отпустили — потому что у нас дети, и они не знают, что с нами. Они уже взрослые, конечно, но волновались бы, — говорит женщина.

Сейчас ее супруг в ИВС. Когда будет суд над ним и еще тремя задержанными, Елена не знает.

 — Когда нас привезли в РОВД, то опрашивали и составляли протоколы. Там было много людей в штатском. Заставили подписать протокол о неподчинении. Говорили, что если не подпишу, то меня оставят на сутки. Но с бумагой я не согласна — мы просто мирно ходили по улицам. Получается, что мы не имеем на это права? Намекали, что у моего ребенка могут быть проблемы с поступлением. Говорили: «Что же вы делаете?». Но что я делала? Мы не высказывались, не кричали — а нас схватили.
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Елену из отдела отпустили ночью с воскресенья на понедельник. Ее муж все еще остается в СИЗО. Елена говорит, что он не сопротивлялся и вообще сам попросил, чтобы ее задержали вместо нее. Однако сейчас получается, что по протоколу он оказывал неповиновение сотрудникам милиции. Женщина подчеркивает: задерживали людей в Новогрудке люди в штатском.

 — Что с задержанными мужчинами — я точно не знаю. Если честно, я боялась что меня тоже оставят на сутки. И когда носила жалобу, думала, что опять задержат. В понедельник в 10 утра я должна была по повестке пойти в милицию. Пошла — и там снова опрашивали. Я опять все рассказала. Что вышла в воскресенье на улицу — не жалею, только страшно за детей и их будущее, — говорит Елена.

По информации правозащитного сайта «Гарадзенская вясна», в Новогрудке в минувшее воскресенье задержали пять человек: это Олег Олешкевич, Андрей Окупинский, Сергей Казак, Александр Комисаров, Сергей и Елена Печко. На всех были составлены протоколы по статье 23.4 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Жена одного из задержанных, Александра Комисарова из Кореличей, рассказала правозащитникам, как она пробовала в воскресенье разыскать мужа. Женщину не пустили в РОВД, сославшись на карантин, информацию о муже она получила только в понедельник, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

На данный момент, по информации правозащитников, задержанные — кроме Елены Печко — находятся в Кореличском ИВС, материалы административных дел в суд Новогрудского района еще не поступали.

Сегодня, 23 июня, родственники и друзья задержанных пришли к Новогрудскому РОВД, чтобы узнать про ситуацию с близкими. Павел Казак, брат задержанного Сергея Казака, понес ходатайство, чтобы его и еще несколько человек вызвали в суд в качестве свидетелей. В результате Павла задержали и составили протокол по статье административного кодекса — 23.34 — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

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Елена Печко - единственная из задержанных, кого отпустили, а вот ее муж и еще трое мужчин до сих пор находятся в ИВС.
 
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