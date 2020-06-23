В Мядельском районе пропавшего пенсионера нашли спустя двое суток

Источник материала: Tut.by

В Мядельском районе пропавшего в лесу пенсионера удалось найти живым. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Днем в воскресенье, 21 июня, пенсионер из деревни Корки пропал в лесу. Утром следующего дня начались поиски мужчины. Всего в спасательной операции участвовало около 40 человек: сотрудники МЧС, кинологи, милиция и местные жители. С воздуха пропавшего пенсионера пытались обнаружить с помощь квадрокоптера.

Лишь 23 июня его нашли обессиленным недалеко от деревни Хоневичи. Отыскать пропавшего помог местный житель, который рассказал, что видел пенсионера на проселочной дороге рядом с тем местом, где его потом обнаружили. Мужчина, который провел двое суток под открытым небом, был госпитализирован.