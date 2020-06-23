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У магазина Symbal.by задержали около 20 человек. Милиция говорит, из-за конфликта с местным жителем

24.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У магазина Symbal.by задержаны около 20 человек. Об этом сооснователь магазина Никита Бровка сообщил «Радыё Свабода». Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич заявила, что ОМОН прибыл из-за конфликта, который возник у стоявших в очереди с местным автолюбителем.


«Выезжал автомобиль, а люди, стоявшие рядом с магазином, не давали ему проехать. В целях пресечения противоправных действий, выразившихся в блокировке автомобиля, выехал наряд милиции. Некоторые лица доставлены для разбирательства», — рассказала Ганусевич.

Как следует из прямой трансляции, которую вел магазин, конфликт возник у выезда со двора: стоявшие в очереди якобы помешали выезду машины. Возникла потасовка. Директор магазина Павел Белоус говорит, что за рулем авто был местный житель.

Судя по видео, наряд милиции — это автозак и с десяток омоновцев.

Как пишет лишенный регистрации ПЦ «Весна», задержаны около 20 человек, среди них Александр Кузнецов (студент БГУ, который вместе со своими друзьями на 3D-принтерах запустил печать деталей СИЗ и ИВЛ для медиков), Илья Демченко, Александр Поплавский, Александр Райчонок, а также фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюга. Журналиста вскоре отпустили.



Напомним, сегодня стало известно, что Symbal.by на проспекте Машерова, 18, с 29 июня останавливает свою работу. После заявления у магазина выстроилась небольшая очередь из желающих поддержать опальный магазин. И тут же к нему подъехал автозак. Как можно было увидеть на отрывке из стрима магазина, люди из очереди стали разбегаться.

 
 
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«Выезжал автомобиль, а люди, стоявшие рядом с магазином, не давали ему проехать. В целях пресечения противоправных действий, выразившихся в блокировке автомобиля,...
 
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