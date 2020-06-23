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У магазина Symbal.by задержали около 20 человек. Милиция говорит, из-за конфликта с местным жителем
24.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У магазина Symbal.by
«Выезжал автомобиль, а люди, стоявшие рядом с магазином, не давали ему проехать. В целях пресечения противоправных действий, выразившихся в блокировке автомобиля, выехал наряд милиции. Некоторые лица доставлены для разбирательства», — рассказала Ганусевич.
Как следует из прямой трансляции, которую вел магазин, конфликт возник у выезда со двора: стоявшие в очереди якобы помешали выезду машины. Возникла потасовка. Директор магазина Павел Белоус говорит, что за рулем авто был местный житель.
Судя по видео, наряд милиции — это автозак и с десяток омоновцев.
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«Выезжал автомобиль, а люди, стоявшие рядом с магазином, не давали ему проехать. В целях пресечения противоправных действий, выразившихся в блокировке автомобиля,...
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