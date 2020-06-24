|
Зенитные ракетные комплексы С-300 уезжают из Бреста на капремонт
24.06.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ракетные комплексы С-300 и другое военное оборудование уезжает из Бреста в Борисов на капитальный ремонт, сообщает
Это плановое мероприятие. Локатор и пусковые установки вернутся в Брест через год, рассказал заместитель командира 2 зенитного ракетного дивизиона 115 зенитного ракетного полка капитан Ян Бокий.
Военная техника дивизиона убывает в Борисов на «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». Там будет произведен капитальный ремонт военной техники.
Временное отсутствие ЗРК и локатора никак не отразится на обороноспособности наших воздушных границ, уверяют военные. Аналогичное дежурство с необходимым количеством техники и соответствующего оборудования несут военнослужащие других дивизионов полка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их перевозят в Борисов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)