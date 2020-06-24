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Зенитные ракетные комплексы С-300 уезжают из Бреста на капремонт

24.06.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ракетные комплексы С-300 и другое военное оборудование уезжает из Бреста в Борисов на капитальный ремонт, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Это плановое мероприятие. Локатор и пусковые установки вернутся в Брест через год, рассказал заместитель командира 2 зенитного ракетного дивизиона 115 зенитного ракетного полка капитан Ян Бокий.

Военная техника дивизиона убывает в Борисов на «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». Там будет произведен капитальный ремонт военной техники.

Временное отсутствие ЗРК и локатора никак не отразится на обороноспособности наших воздушных границ, уверяют военные. Аналогичное дежурство с необходимым количеством техники и соответствующего оборудования несут военнослужащие других дивизионов полка.

 
Теги: Брест
 
 
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