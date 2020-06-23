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Литва возобновила визовый сбор за 60 евро

24.06.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литва возобновила визовый сбор с граждан Беларуси, национальная виза будет стоить 60 евро.

Об этом сообщает delfi.lt.

Литва с июля вновь вводит визовый сбор для граждан Беларуси: как и для литовских граждан, национальная виза будет стоить 60 евро.

По информации портала, это сбор, который действовал в отношении белорусов до 2011 года, а затем был отменен. В Беларуси же для литовских граждан он все это время действовал. Накануне Литва решила возобновить прежние правила.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает скидку в 50% для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным зеркальным решением, так как белорусы такую скидку к гражданам Литвы применяют.

Отметим, что речь идет о национальной визе (категория D), а не о Шенгене (категория С). Шенгенская же виза для белорусов с 1 июля будет стоить 35 евро.

Шенгенская виза выдается на короткий срок и позволяет находиться в странах Шенгена до 90 дней в течение 6 месяцев. Национальная виза предполагает нахождение иностранцев в Литве более 3 месяцев, но не свыше 12.

Многократную визу получают иностранные граждане, которые приезжают для работы, учебы, научных исследований, законной деятельности. При этом с национальной визой можно поехать и в другие страны «шенгена».

Что касается Шнгена, то соглашение с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии Европарламент одобрил 13 мая. Заседание прошло накануне и демонстрировалось на сайте ведомства в прямом эфире.

Документы об упрощении визового режима должны вступить в силу в первый день второго месяца после обмена ратифицированными документами. После этого процесс получения шенгенских виз для Беларуси станет проще, а цена снизится до 35 евро.

 
 
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Литва возобновила визовый сбор с граждан Беларуси, национальная виза будет стоить 60 евро.
 
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