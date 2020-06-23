«Я мычал от боли, потерял сознание». Глухонемые братья-инвалиды из Гомеля рассказали, как их «винтил» ОМОН

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 19 июня на акции солидарности милиционеры жестко задержали двух парней. Один из них пытался кричать и отчаянно жестикулировал. Ошарашенные прохожие снимали происходящее на телефоны. На видео гомельчане узнали двух братьев — Андрея и Виталия Больбухов, оба они — инвалиды по слуху. На следующий день их мама плакала и рассказывала , что парни вышли в магазин и не вернулись. Зачем ОМОН задержал людей с инвалидностью? Они угрожали общественному порядку? Мы встретились с парнями и узнали подробности того вечера и что они думают по этому поводу.



Андрей (слева) и Виталий (справа)

Андрей и Виталий — тотально глухие с детства. Парни все время вместе.

Виталий работает на «Светотехнике», но сейчас там простой и работников отправили в вынужденные отпуска. Андрей — наладчик на предприятии «Випра».

Прошло уже несколько дней, но братья до сих пор не могут спокойно вспоминать детали вечера 19 июня.

Мы общаемся через сурдопереводчика Инну, она, говорит, тоже до сих пор в шоке от произошедшего: Андрея и Виталия женщина знает много лет и совершенно не понимает, чем эти ребята могли разозлить милиционеров.





— В тот вечер мы были в центре, покупали продукты, уже решили ехать домой, возле танка увидели много людей. По дороге ездили машины, люди стояли, хлопали. Я подумал: флеш-моб какой-то… Или за Лукашенко, что ли? Или против него? Ладно, я тоже похлопал, и мы с братом пошли дальше. У фонтана на нас шел ОМОН, просили отойти, мы отошли к скверу, потом — в сторону цирка. Но тут снова ОМОН — всех выгоняли, появился красный автобус. Я еще подумал, может кто-то приехал из руководства города, а может, сам президент, поэтому и прогоняют. Стало интересно посмотреть, — рассказывает последовательность событий Андрей.

В этот-то момент его и схватили. А через несколько секунд взяли и Виталия. Видео жесткого задержания облетело все СМИ и новостные паблики.

— Меня схватили очень больно, я мычал, хотел ухватиться за клумбу с цветами, но не смог, меня хватали за руки. Я «кричал» от боли, стало трудно дышать, потерял сознание и, видимо, в этот момент ударился головой об асфальт. Еще помню, как меня положили в машину [автозак] и поливали водой, — это уже рассказывает Виталий.

Синяки на его руках до сих пор не прошли.





Андрей говорит, что? когда увидел в таком состоянии брата, не мог сдержать слез.

— ОМОНовцы тоже, было видно, испугались. Стали поливать Виталика водой, а потом вызвали скорую.





В машине было еще несколько задержанных и они что-то эмоционально говорили и кричали милиции, вспоминают братья.

Вскоре всех, кроме Виталия, пересадили из автозака в автобус.

— Я сидел в автобусе и думал про брата. Я очень переживал — мы всегда привыкли быть вместе, а тут нас разлучили, — глаза Андрея снова заблестели от слез.





В это время медики скорой уже осматривали Виталия.

— ОМОН вынес меня на улицу, чтобы врачи меня осмотрели, мы были у стадиона. Мне взяли кровь, измеряли давление, сделали кардиограмму. Спросили: поедешь в больницу или домой? Показал, что домой, — и меня отпустили. Искал брата, не нашел. Пришел домой — его нет, мама плачет, — вспоминает Виталий.

А Андрея тем временем везли в отдел милиции. Там его допросили. Без сурдопереводчика. Вопросы писали на бумаге, он письменно отвечал.

И — отправили в ИВС.

— Забрали вещи, выдали подушку, матрац и закрыли в камере, — на глазах у парня снова слезы. — Я хотел посмотреть в окно, увидеть улицу, но там ничего не было видно, я не знал, что думать. Когда меня отпустят? Через месяц? Через два? В восемь утра покормили манкой и чаем с твердым хлебом. Около двух вызвали из камеры, дали подписать бумагу. Я так и не понял, что это. И выпустили.





Дома, уже после всех злоключений, братья открыли соцсети — и ахнули: там — сотни писем поддержки от друзей и совсем незнакомых людей.

— Чужие люди находили нас и писали, беспокоились, спрашивали, предлагали помощь. Оказывается, очень много людей переживали за нас, — улыбается Андрей.

На вопрос, почему это произошло с ними, у парней до сих пор нет ответа.

— Нам политика не нужна была никогда, и ею мы никогда не интересовались. А сейчас вот, говорят, что будут судить. За что? Теперь мы боимся за свое будущее и не знаем, что с нами будет дальше.

TUT.BY будет следить за судом над братьями Больбухами.





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