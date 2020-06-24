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Панно на берегу Витьбы с изображением древнего Витебска обновят
24.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Панно на бетонной набережной Витьбы возле горисполкома с изображением древнего Витебска обновят ко Дню города. Это обойдется в 4200 рублей,
Композицию «Город Витебск» на левом берегу Витьбы возле здания горисполкома хочет обновить городское ЖКХ. Для этого оно производит
Обновить панно необходимо к Дню города, который Витебск отметит 26 июня. Работы обойдутся городскому бюджету в 4200 рублей.
Рисунок на набережной Витьбы показывает древний Витебск и варианты его названий в летописях.
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Рисунок на набережной Витьбы показывает древний Витебск и варианты его названий в летописях.
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