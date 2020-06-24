Панно на берегу Витьбы с изображением древнего Витебска обновят

Источник материала: Tut.by

Панно на бетонной набережной Витьбы возле горисполкома с изображением древнего Витебска обновят ко Дню города. Это обойдется в 4200 рублей, пишут «Народные новости Витебска».



Панно на берегу Витьбы, 2013 год. Фото: falcrum.livejournal.com

Композицию «Город Витебск» на левом берегу Витьбы возле здания горисполкома хочет обновить городское ЖКХ. Для этого оно производит закупку на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга.

Обновить панно необходимо к Дню города, который Витебск отметит 26 июня. Работы обойдутся городскому бюджету в 4200 рублей.

Рисунок на набережной Витьбы показывает древний Витебск и варианты его названий в летописях.