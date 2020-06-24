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Панно на берегу Витьбы с изображением древнего Витебска обновят

24.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Панно на бетонной набережной Витьбы возле горисполкома с изображением древнего Витебска обновят ко Дню города. Это обойдется в 4200 рублей, пишут «Народные новости Витебска».


Панно на берегу Витьбы, 2013 год. Фото: falcrum.livejournal.com

Композицию «Город Витебск» на левом берегу Витьбы возле здания горисполкома хочет обновить городское ЖКХ. Для этого оно производит закупку на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга.

Обновить панно необходимо к Дню города, который Витебск отметит 26 июня. Работы обойдутся городскому бюджету в 4200 рублей.

Рисунок на набережной Витьбы показывает древний Витебск и варианты его названий в летописях.

 
Теги: Витебск
 
 
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Рисунок на набережной Витьбы показывает древний Витебск и варианты его названий в летописях.
 
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