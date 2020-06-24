ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержанных в Новогрудке на акции солидарности людей оштрафовали

24.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержанных в Новогрудке осудили в Кореличах. Это было выездное заседание суда Новогрудского района. По предварительной информации, задержанным людям, которые провели двое суток в ИВС, дали штрафы, сообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».

Так, Олег Олешкевич оштрафован на 4 базовые величины (108 белорусских рублей), Андрей Окулинский — на 30 базовых величин (810 белорусских рублей), Сергей Казак на 4 базовые величины, Сергей Печко — на 10 и 15 базовых величин по двум протоколам (270 и 405 рублей), Александр Комиссаров — на 25 базовых величин по двум протоколам (612 рублей), Дмитрий Рубель — на 30 базовых величин (по другой информации — на 2 базовые величины).

Все задержанные отпущены.

Кроме этого, вчера, 23 июня, по информации правозащитников, сотрудники милиции забрали с рабочего места Викторию Жук, которую долго держали в участке, а потом отпустили. У женщины — муж-инвалид и маленький ребенок. О ее судьбе пока ничего более не известно.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, задержанным людям, которые провели двое суток в ИВС, дали штрафы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ремонт выхода станции метро «Парк Челюскинцев» продлили до 10 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика