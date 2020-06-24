Задержанных в Новогрудке на акции солидарности людей оштрафовали

Источник материала: Tut.by

Задержанных в Новогрудке осудили в Кореличах. Это было выездное заседание суда Новогрудского района. По предварительной информации, задержанным людям, которые провели двое суток в ИВС, дали штрафы, сообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».

Так, Олег Олешкевич оштрафован на 4 базовые величины (108 белорусских рублей), Андрей Окулинский — на 30 базовых величин (810 белорусских рублей), Сергей Казак на 4 базовые величины, Сергей Печко — на 10 и 15 базовых величин по двум протоколам (270 и 405 рублей), Александр Комиссаров — на 25 базовых величин по двум протоколам (612 рублей), Дмитрий Рубель — на 30 базовых величин (по другой информации — на 2 базовые величины).

Все задержанные отпущены.

Кроме этого, вчера, 23 июня, по информации правозащитников, сотрудники милиции забрали с рабочего места Викторию Жук, которую долго держали в участке, а потом отпустили. У женщины — муж-инвалид и маленький ребенок. О ее судьбе пока ничего более не известно.