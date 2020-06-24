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Белорусы звонят в милицию, чтобы узнать - как стоять в очереди и где ходить, чтобы их не задержали

24.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пикеты по сбору подписей, демонстрации в поддержку арестованных активистов и кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико и другие массовые акции, проходившие в стране в последние недели, не обошлись без задержаний. Сотрудники МВД и люди в штатском задерживали не только участников, но также журналистов и простых прохожих. Многие белорусы стали опасаться ходить по центральным улицам городов — ведь, по их мнению, можно оказаться в автозаке, а потом и в отделении. Некоторые из жителей столицы решили задать свои вопросы насчет безопасного маршрута непосредственно милиции, и это уже стало напоминать флешмоб.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Девушка позвонила в Первомайское РУВД Минска для того, чтобы узнать, как она может безопасно попасть на собеседование, упомянув в том числе вчерашние задержания возле магазина Symbal.by и пожаловавшись на то, что не может работать. Дежурный явно не был настроен на конструктивную беседу.

— Не работайте. Вы рассказываете несуществующие вещи в нашей стране. Тем более в столице Республики Беларусь такого нету. Никого еще на улице в автозак просто так… Не хотите попасть в автозак — сидите дома.

В конце концов милиционер все-таки дал рекомендацию насчет возможного безопасного маршрута передвижения.

— По площади не ходите. Там, где пакуют людей, если вы так уверены, что на площадях пакуют людей. По маленьким улицам ходите, в общественном транспорте передвигайтесь. Еще никого в общественном транспорте не задержали. Женщина, до свидания. Вы рассказываете какой-то бред.

Молодой человек, позвонивший в Центральное РУВД, пытался выяснить, как ему добраться до ГУМа, не подвергнувшись задержанию.

— Центральное РУВД людей не задерживает, — ответил дежурный.

Дальнейшие расспросы не дали никакой конкретики.

— Езжайте в ГУМ, кто вас будет задерживать… Не совершайте ничего противоправного — никто вас не задержит… Вы меня слышите?! Вы меня услышали? Езжайте в ГУМ.

Звонивший парень попросил дежурного назвать фамилию, чтобы в случае задержания он мог сослаться на сотрудника правоохранительных органов, который уверил его в безопасности передвижения.

— На дежурную часть ссылайтесь, не вопрос, — закончил разговор милиционер.

У дежурного Советского РУВД молодой человек поинтересовался, как ему правильно стоять в очереди за скидочными товарами в ЦУМе, чтобы его «в автозак не упаковали», также ссылаясь на прецеденты с задержаниями людей из очереди в магазин Symbal.by.

— Соблюдать законодательство Республики Беларусь и его не нарушать. Больше комментариев я никаких не могу вам дать, — ответил милиционер.

Парню, позвонившему в Московское РУВД с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний, дежурный ответил:

— Уважаемый, не нарушайте правила общественного порядка и все.

По словам милиционера, ему ничего не известно о задержаниях и он не может прокомментировать эту ситуацию.

— Молодой человек, я на такие вопросы не отвечаю. На глупые.

Сотрудник РУВД ответил отрицательно на вопрос о том, «пакуют» ли мирных людей. Более того, заверил, что вообще никого не задерживают.

— Молодой человек, никого не «пакуют». Счастливого пути, до свидания.

18−20 июня в Минске и многих городах Беларуси прошли акции солидарности с задержанными на пикетах по сбору подписей и участниками выборов. Некоторые из акций заканчивались брутальными задержаниями — с улиц забирали и участников акций, и прохожих, и журналистов. Некоторые были отпущены без составления протоколов, над остальными прошли суды.

23 июня возле лавки Symbal.by задерживали людей из очереди в магазин.

 
Теги: Минск
 
 
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Свои опасения звонившие минчане связали со вчерашними задержаниями возле магазина сувениров Symbal.by, а также с действиями сотрудников правоохранительных органов...
 
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