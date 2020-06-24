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Рыбу спасают в Костюковичском районе - в реке не хватает кислорода
24.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Костюковичском районе на затоке реки Беседь вблизи деревни Белая Дуброва службы охраны природы и местные жители уже неделю спасают рыбу. В реке не хватает кислорода, и рыба умирает,
О том, что вода в реке Беседь потемнела и неприятно пахнет, специалистам Костюковичской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили 15 июня.
Исследования на содержание кислорода показали, что уровень растворенного кислорода ниже нормы почти в 2 раза: 4,8−5,2 мг/дм³ при норме восемь. Потому специалисты решили разрешить рыбакам в качестве профилактики мора рыбы рыбачить на реке всеми разрешенными орудиями лова.
Это не помогло: 19 июня местные жители начали сообщать о дохлой рыбе на поверхности реки. Службы охраны природы начали вылавливать рыбу и обрабатывать водоток негашеной известью. Им помогли в этом местные жители, сотрудники местной ПМК. Белорусский цементный завод дал известь бесплатно.
Все это помогло: днем 22 июня содержание растворенного кислорода в воде составило 4,4 мг/дм³, хотя четырьмя часами ранее этот показатель был всего 0,3 мг/дм³. Работа по спасению рыбы продолжается.
Неделю назад
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Рыбакам разрешили ловить рыбу всеми разрешенными способами. А службы охраны природы очищают воду от мертвой рыбы.
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