Рыбу спасают в Костюковичском районе - в реке не хватает кислорода

Источник материала: Tut.by

В Костюковичском районе на затоке реки Беседь вблизи деревни Белая Дуброва службы охраны природы и местные жители уже неделю спасают рыбу. В реке не хватает кислорода, и рыба умирает, пишет Mogilevnews.by. Но ситуацию наконец удалось улучшить.



Снимок носит иллюстративный характер.

О том, что вода в реке Беседь потемнела и неприятно пахнет, специалистам Костюковичской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили 15 июня.

Исследования на содержание кислорода показали, что уровень растворенного кислорода ниже нормы почти в 2 раза: 4,8−5,2 мг/дм³ при норме восемь. Потому специалисты решили разрешить рыбакам в качестве профилактики мора рыбы рыбачить на реке всеми разрешенными орудиями лова.

Это не помогло: 19 июня местные жители начали сообщать о дохлой рыбе на поверхности реки. Службы охраны природы начали вылавливать рыбу и обрабатывать водоток негашеной известью. Им помогли в этом местные жители, сотрудники местной ПМК. Белорусский цементный завод дал известь бесплатно.

Все это помогло: днем 22 июня содержание растворенного кислорода в воде составило 4,4 мг/дм³, хотя четырьмя часами ранее этот показатель был всего 0,3 мг/дм³. Работа по спасению рыбы продолжается.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Неделю назад странная ситуация с рыбой была и в Осиповичском водохранилище: в водоеме нашли около полусотни особей мертвой рыбы, причем 45 из них были карпы — и большие. При этом все показатели проб воды были хорошими. Высказывалась версия о том, что мертвых карпов просто выбросили в водохранилище.