У магазина Symbal.by, к которому вчера приехал автозак, сегодня снова стоит очередь. И милиция

Источник материала: Tut.by

Вчера Павел Белоус, директор сувенирного магазина Symbal.by, что на проспекте Машерова, 18, сообщил: с 29 июня они останавливают работу. После этого возле магазина выстроились очередь и в скором времени подъехал автозак, и людей стали задерживать . Позже милиция объяснила, что причина их появления — конфликт во дворе. Несмотря на все эти обстоятельства, сегодня у магазина снова очередь.





Магазин Symbal.by небольшой. Ближе к 12.00 внутри полно покупателей. Те, кто не смог зайти внутрь, ручейком выстроились на улице — всего человек 10−15. Стоят тут люди разных возрастов, некоторые пришли с детьми. Люди мирно ждут, когда смогут пройти внутрь, кто-то болтает — все это беспрерывно снимает на камеру человек в штатском. Кажется, сегодня это самая популярная в городе очередь.









— Примерно в 11.40 подъехал милицейский УАЗик, человек в форме зашел в магазин, потом через минут пять вышел и обратился к людям, — рассказывает наш фотограф Вадим Замировский, который приехал на место пораньше. — Он сказал, что попросил сотрудников ускориться, чтобы правоохранительные органы не восприняли это как акцию. Позже вышла сотрудница магазина и тех, кто может, пригласила во внутрь.













Напомним, милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого магазин стали донимать проверками . Вчера стало известно , что Symbal.by на проспекте Машерова, 18 с 29 июня останавливает свою работу. После заявления у магазина выстроилась небольшая очередь из желающих поддержать опальный магазин. И тут же к нему подъехал автозак. Как можно было увидеть на отрывке из стрима магазина, люди из очереди стали разбегаться. У магазина были задержаны около 20 человек. Об этом сооснователь магазина Никита Бровка сообщил «Радыё Свабода». Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич заявила , что ОМОН прибыл из-за конфликта, который возник у стоявших в очереди с местным автолюбителем.