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У магазина Symbal.by, к которому вчера приехал автозак, сегодня снова стоит очередь. И милиция
24.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера Павел Белоус, директор сувенирного магазина Symbal.by, что на проспекте Машерова, 18, сообщил: с 29 июня они останавливают работу. После этого возле магазина выстроились очередь и в скором времени подъехал автозак, и людей
Магазин Symbal.by небольшой. Ближе к 12.00 внутри полно покупателей. Те, кто не смог зайти внутрь, ручейком выстроились на улице — всего человек 10−15. Стоят тут люди разных возрастов, некоторые пришли с детьми. Люди мирно ждут, когда смогут пройти внутрь, кто-то болтает — все это беспрерывно снимает на камеру человек в штатском. Кажется, сегодня это самая популярная в городе очередь.
— Примерно в 11.40 подъехал милицейский УАЗик, человек в форме зашел в магазин, потом через минут пять вышел и обратился к людям, — рассказывает наш фотограф Вадим Замировский, который приехал на место пораньше. — Он сказал, что попросил сотрудников ускориться, чтобы правоохранительные органы не восприняли это как акцию. Позже вышла сотрудница магазина и тех, кто может, пригласила во внутрь.
Напомним, милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого магазин стали донимать
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Вчера Павел Белоус, директор сувенирного магазина Symbal.by, что на проспекте Машерова, 18, сообщил: с 29 июня они останавливают работу. После этого возле магазина...
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