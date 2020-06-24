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В Бресте «заминировали» «АЛМИ» на Московской. Более 100 человек эвакуировали

25.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июня из супермаркета «АЛМИ» на улице Московской эвакуировали более 100 человек из-за ложного сообщения о минировании, сообщает BrestCITY со ссылкой на пресс-службу областной милиции.


Днем на номер 102 позвонила женщина, которая сообщила, что в здании торгового центра на улице Московской, 328, заложена бомба. Из здания эвакуировали 107 человек персонала и посетителей.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Личность звонившей установлена — это жительница Бреста. Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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Личность лжеминера установлена - это жительница Бреста.
 
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