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В Бресте «заминировали» «АЛМИ» на Московской. Более 100 человек эвакуировали
25.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 июня из супермаркета «АЛМИ» на улице Московской эвакуировали более 100 человек из-за ложного сообщения о минировании, сообщает
Днем на номер 102 позвонила женщина, которая сообщила, что в здании торгового центра на улице Московской, 328, заложена бомба. Из здания эвакуировали 107 человек персонала и посетителей.
Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Личность звонившей установлена — это жительница Бреста. Проводится проверка.
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Личность лжеминера установлена - это жительница Бреста.
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