В Бресте «заминировали» «АЛМИ» на Московской. Более 100 человек эвакуировали

Источник материала: Tut.by

24 июня из супермаркета «АЛМИ» на улице Московской эвакуировали более 100 человек из-за ложного сообщения о минировании, сообщает BrestCITY со ссылкой на пресс-службу областной милиции.





Днем на номер 102 позвонила женщина, которая сообщила, что в здании торгового центра на улице Московской, 328, заложена бомба. Из здания эвакуировали 107 человек персонала и посетителей.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Личность звонившей установлена — это жительница Бреста. Проводится проверка.