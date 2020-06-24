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Минчане не перестают жаловаться: список адресов с проблемной водой растет
25.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на заявления «Минскводоканала», что проблема с некачественной водой решена, минчане продолжают сообщать все новые адреса, где из-под крана начинает идти вода с резким запахом.
Читатели сообщают, что в Московском районе без нормальной питьевой воды уже ближе к вечеру остался микрорайон Брилевичи, жители домов по проспекту Дзержинского, улиц Щорса, Волоха. Сообщают, что вода с запахом пошла в доме по улице Немига, 6.
«Никаких машин с водой в этот район не отправляли. Дозвониться в 115 невозможно (очередь под 200 человек). Добираться до точек с цистернами воды без личного авто нет смысла, так как большой объем воды в руках не донесешь. Да и знакомые ездили на авто, сказали, в то время, когда они поехали, не везде были машины с водой. В ближайших магазинах воды нет, разметают», — написал нам житель улицы Каролинской Михаил.
Во Фрунзенском районе на плохую воду стали жаловаться жители улиц Янки Мавра, Маршала Лосика, Бурдейного.
Сообщают, что запах ощущается и в квартирах некоторых домов по улице Свердлова и в самом начале улицы Маяковского.
Между тем минчане с различной тарой продолжают стоять в очередях к цистернам с чистой водой. А в магазинах начались перебои с бутилированной водой.
Видео: Александра Шушкет
В среду в нескольких крупных районах на западе Минска жители
Они также обещают, что к утру ситуация окончательно нормализуется, а жителям Московского и Фрунзенского районов
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Несмотря на заявления «Минскводоканала», что проблема с некачественной водой решена, минчане продолжают сообщать все новые адреса, где из-под крана начинает идти...
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