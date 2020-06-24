Минчане не перестают жаловаться: список адресов с проблемной водой растет

Источник материала: Tut.by

Несмотря на заявления «Минскводоканала», что проблема с некачественной водой решена, минчане продолжают сообщать все новые адреса, где из-под крана начинает идти вода с резким запахом.



Очередь за водой. Фото из телеграм-канала «Мая краіна Беларусь»

Читатели сообщают, что в Московском районе без нормальной питьевой воды уже ближе к вечеру остался микрорайон Брилевичи, жители домов по проспекту Дзержинского, улиц Щорса, Волоха. Сообщают, что вода с запахом пошла в доме по улице Немига, 6.

«Никаких машин с водой в этот район не отправляли. Дозвониться в 115 невозможно (очередь под 200 человек). Добираться до точек с цистернами воды без личного авто нет смысла, так как большой объем воды в руках не донесешь. Да и знакомые ездили на авто, сказали, в то время, когда они поехали, не везде были машины с водой. В ближайших магазинах воды нет, разметают», — написал нам житель улицы Каролинской Михаил.

Во Фрунзенском районе на плохую воду стали жаловаться жители улиц Янки Мавра, Маршала Лосика, Бурдейного.

Сообщают, что запах ощущается и в квартирах некоторых домов по улице Свердлова и в самом начале улицы Маяковского.



Фото: daryal____ /Instagram.com

Между тем минчане с различной тарой продолжают стоять в очередях к цистернам с чистой водой. А в магазинах начались перебои с бутилированной водой.

Видео: Александра Шушкет

В среду в нескольких крупных районах на западе Минска жители стали жаловаться на резкий и неприятный запах воды, идущей из крана. Лаборатория «Минскводоканала» заверила: кроме показателя «Запах», остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм. Но посоветовала ее использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Городские власти организовали подвоз чистой питьевой воды в 25 точек Московского и Фрунзенского районов.

Они также обещают, что к утру ситуация окончательно нормализуется, а жителям Московского и Фрунзенского районов не придется платить за некачественную воду.