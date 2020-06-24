ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минчане не перестают жаловаться: список адресов с проблемной водой растет

25.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на заявления «Минскводоканала», что проблема с некачественной водой решена, минчане продолжают сообщать все новые адреса, где из-под крана начинает идти вода с резким запахом.


Очередь за водой. Фото из телеграм-канала «Мая краіна Беларусь»

Читатели сообщают, что в Московском районе без нормальной питьевой воды уже ближе к вечеру остался микрорайон Брилевичи, жители домов по проспекту Дзержинского, улиц Щорса, Волоха. Сообщают, что вода с запахом пошла в доме по улице Немига, 6.

«Никаких машин с водой в этот район не отправляли. Дозвониться в 115 невозможно (очередь под 200 человек). Добираться до точек с цистернами воды без личного авто нет смысла, так как большой объем воды в руках не донесешь. Да и знакомые ездили на авто, сказали, в то время, когда они поехали, не везде были машины с водой. В ближайших магазинах воды нет, разметают», — написал нам житель улицы Каролинской Михаил.

Во Фрунзенском районе на плохую воду стали жаловаться жители улиц Янки Мавра, Маршала Лосика, Бурдейного.

Сообщают, что запах ощущается и в квартирах некоторых домов по улице Свердлова и в самом начале улицы Маяковского.


Фото: daryal____ /Instagram.com

Между тем минчане с различной тарой продолжают стоять в очередях к цистернам с чистой водой. А в магазинах начались перебои с бутилированной водой.

Видео: Александра Шушкет

В среду в нескольких крупных районах на западе Минска жители стали жаловаться на резкий и неприятный запах воды, идущей из крана. Лаборатория «Минскводоканала» заверила: кроме показателя «Запах», остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм. Но посоветовала ее использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Городские власти организовали подвоз чистой питьевой воды в 25 точек Московского и Фрунзенского районов.

Они также обещают, что к утру ситуация окончательно нормализуется, а жителям Московского и Фрунзенского районов не придется платить за некачественную воду.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на заявления «Минскводоканала», что проблема с некачественной водой решена, минчане продолжают сообщать все новые адреса, где из-под крана начинает идти...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте «заминировали» «АЛМИ» на Московской. Более 100 человек эвакуировали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика