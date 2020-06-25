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В Минске по просьбе Водоканала подразделения МЧС сливают воду

25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство чрезвычайных ситуаций разместило свою карту, на которой отмечены подразделения, где желающим дадут набрать питьевую воду. 

В Минске по просьбе Водоканала прямо сейчас подразделения МЧС сливают воду на определенных улицах во Фрунзенском и Московском районах.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство чрезвычайных ситуаций разместило свою карту, на которой отмечены подразделения, где желающим дадут набрать питьевую воду.  В Минске по просьбе...
 
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