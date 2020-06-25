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В Минске по просьбе Водоканала подразделения МЧС сливают воду
25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство чрезвычайных ситуаций
В Минске по просьбе Водоканала прямо сейчас подразделения МЧС сливают воду на определенных улицах во Фрунзенском и Московском районах.
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Министерство чрезвычайных ситуаций разместило свою карту, на которой отмечены подразделения, где желающим дадут набрать питьевую воду. В Минске по просьбе...
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