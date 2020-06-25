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В Греции идет операция по восстановлению туротрасли
25.06.2020 17:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГреция бросила все силы на восстановление туризма. Несмотря на огромные усилия властей и индивидуальных предпринимателей, экономический спад в туротрасли продолжается. Он связан с падением покупательской способности людей после первой волны пандемии. По прогнозам экспертов, кормящий большинство других отраслей экономики турбизнес на этапе спада может повлиять даже на сельское хозяйство страны. Муниципальные власти призывают Европарламент дополнительно поддержать работников туротрасли, пострадавших от пандемии.
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Греция бросила все силы на восстановление туризма. Несмотря на огромные усилия властей и индивидуальных предпринимателей, экономический спад в туротрасли...
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