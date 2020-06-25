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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Греции идет операция по восстановлению туротрасли Греция бросила все силы на восстановление туризма. Несмотря на огромные усилия властей и индивидуальных предпринимателей, экономический спад в туротрасли...

Греция бросила все силы на восстановление туризма. Несмотря на огромные усилия властей и индивидуальных предпринимателей, экономический спад в туротрасли продолжается. Он связан с падением покупательской способности людей после первой волны пандемии. По прогнозам экспертов, кормящий большинство других отраслей экономики турбизнес на этапе спада может повлиять даже на сельское хозяйство страны. Муниципальные власти призывают Европарламент дополнительно поддержать работников туротрасли, пострадавших от пандемии.