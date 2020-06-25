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Под Брестом задержали нелегала из Афганистана, который ехал из ЕС в полуприцепе с шинами

25.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июня в пункте пропуска «Козловичи» пограничники нашли в груженом шинами полуприцепе нелегала из Афганистана, сообщает Брестская погрангруппа.

Видео: Сергей Дмитриев

Выяснилось, что 23-летний мужчина забрался в полуприцеп во время загрузки в Себрии. В фуре он проехал польскую границу и был задержан белорусскими пограничниками. По словам нарушителя, из Сербии он уезжал в поисках лучшей жизни.

Иностранца привлекли к административной ответственности, запретили въезд в Беларусь на 5 лет и передали польской стороне.

 
 
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