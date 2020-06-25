|
Под Брестом задержали нелегала из Афганистана, который ехал из ЕС в полуприцепе с шинами
25.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 июня в пункте пропуска «Козловичи» пограничники нашли в груженом шинами полуприцепе нелегала из Афганистана, сообщает
Видео:
Выяснилось, что 23-летний мужчина забрался в полуприцеп во время загрузки в Себрии. В фуре он проехал польскую границу и был задержан белорусскими пограничниками. По словам нарушителя, из Сербии он уезжал в поисках лучшей жизни.
Иностранца привлекли к административной ответственности, запретили въезд в Беларусь на 5 лет и передали польской стороне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он уехал из ЕС в поисках лучших условий жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)