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В Беларуси стартовало централизованное тестирование
25.06.2020 17:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты абитуриенты заканчивают решать задания первого дня централизованного тестирования. Испытания начались с белорусского языка. В аудиториях приняты все меры противоэпидемического режима. За этим следят в том числе и госкомиссии. О старте вступительной кампании Светлана Чернова.
Вот-вот начнут покидать аудитории те, кто быстрее всех справился с заданиями. Централизованное тестирование по всей стране стартовало час назад. Первым по традиции абитуриенты сдают белорусский язык. В бланке 40 заданий: 30 в части А и 10 в Б. На решение тестов по белорусскому отведено два часа.
На ЦТ-2020 зарегистрировано более 64 тысяч человек
Для проведения вступительной кампании в стране подготовлено 41 учебное заведение. 13 пунктов написания тестов находятся в Минске. Везде соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: наличие дозаторов с антисептиками, масочный режим, соблюдение дистанции.
Основной этап ЦТ продлится до 16 июля. Он завершится написанием теста по Всемирной истории. Те абитуриенты, которые не смогут пройти испытание по уважительным причинам, смогут сделать это в резервные дни – 19, 21 и 23 июля.
ЦТ по русскому языку пройдет 26 и 27 июня
На подходе экзамен по русскому языку. Он самый популярный среди поступающих: на тестирование зарегистрировалось более 52 тысяч абитуриентов. Чтобы избежать скопления людей в аудиториях, испытание будет проводиться два дня – 26 и 27 июня.
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В эти минуты абитуриенты заканчивают решать задания первого дня централизованного тестирования. Испытания начались с белорусского языка. В аудиториях приняты...
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