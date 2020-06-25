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«Даже не поливала». Жительница Витебска собирает урожай молодой картошки… на балконе

25.06.2020 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска Лилия уже с молодой картошечкой. И знаете, где она ее выращивает? На своем балконе! Сегодня вот собрала первый урожай, приготовила суп. О том, как ей пришла идея посадить картошку на балконе и что из этого получилось, горожанка рассказала TUT.BY.


Фото: семейный архив

— По интернету уже давно «ходит» способ, как вырастить картошку в мешке. Для этого нужен собственно мешок, в котором и растет потом куст, плодородная земля и клубни. И этой весной я решила опробовать этот метод, — рассказывает Лилия. — Но так как у меня нет ни дачи, ни огорода, то местом для эксперимента стал балкон.

В апреле Лилия пересаживала петунии, взяла землю, в которой они росли, ссыпала в три мешка из-под сахара (белые, большие, из синтетических волокон) и посадила в них проросшую картошку.

— Клубни уже были с большими ростками — сантиметров, может, по 10−15. Когда весной начались заморозки, я поставила эти мешки в ящики и убрала их в комнату. Они стояли возле балкона до тех пор, пока не потеплело. Потом вынесла картошку снова на балкон — и стала ждать чуда: что же из этого получится.

Если не считать картошку, то в остальном балкон у Лилии — самый обычный: здесь растут цветы.

1 июня, к немалому удивлению хозяйки, картошка зацвела. При этом, как признается горожанка, за картофельными кустами она никак не ухаживала.

— Даже не поливала. Дождик поливал! Балкон-то открытый.


Фото: семейный архив

Фото: семейный архив

А 25 июня Лилия решила сварить суп. Посмотрела, а картошка-то в домашних запасах закончилась. Да и не хочется уже есть старую, когда молодая пошла.

— В магазин было идти лень, и тут я вспомнила про свой балконо-огород. Оказалось — эксперимент удался: собрала первый урожай — с десяток клубней. Так что, все! Я уже с молодой картохой! — радуется горожанка.

— Для этого вы выкопали из «грядки-мешка» целый куст?

— Нет, говорят, надо выкапывать так: делаешь прорезь в мешке, суешь туда руку — и вытаскиваешь картошечку!


Фото: семейный архив

Вот так — при минимальных затратах места, времени и сил — можно вырастить картошку на самом обычном городском балконе.

Опытные огородники из одной такой «грядки в мешке» собирают до 5 кг картофеля. Сколько вырастет у Лилии, она не загадывает, просто радуется результату эксперимента:

— Конечно, можно пойти на рынок и купить картошки. Но ведь куда интереснее вырастить ее самой!

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Теги: Витебск
 
 
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Жительница Витебска Лилия уже с молодой картошечкой. И знаете, где она ее выращивает? На своем балконе! Сегодня вот собрала первый урожай, приготовила суп.
 
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