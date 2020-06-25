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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Больницы и поликлиники в августе пополнят несколько тысяч докторов, медсестер и фельдшеров Свою карьеру они начинают с профессионального вызова. На передовой борьбы с инфекционными заболеваниями сейчас десятки молодых специалистов как в столичных...

Свою карьеру они начинают с профессионального вызова. На передовой борьбы с инфекционными заболеваниями сейчас десятки молодых специалистов как в столичных клиниках, так в малых городах. Врачи, медсестры, фельдшеры. Временно изменить свой профиль много кому из них пришлось буквально через несколько месяцев практики.Как такой экзамен проходят начинающие в медицинской профессии? УзналаМы в 40 километрах от столицы. За моей спиной Дзержинская районная больница. Каждое лето она становится первым местом работы для нескольких десятков молодых докторов, медсестер и фельдшеров. Только в прошлом году команду пополнили сразу 23 специалиста.Ирину Тишевич встречаем за несколько часов до ночной смены. Еще во время учебы девушка решила: работать по распределению отправится именно в небольшой город, чтобы скорее набраться опыта. И сразу первое профессиональное испытание. Врач-отариноларинголог или просто ЛОР временно сменила кабинет в поликлинике на пост дежурного врача в инфекционном стационаре. Быстро адаптироваться на новом месте помогла поддержка коллег и мамы, которая сама работает в таких условиях в Сморгони.А это кадры из Любани. Реанимационное отделение местной больницы. Сюда попадают самые тяжелые пациенты. Помогает им Павел Хилько. Молодой врач приехал сюда по распределению за несколько сотен километров, из Гродненской области. По поводу будущей профессии еще в детстве не сомневался ни минуты. И сейчас уже даже в самой сложной ситуации находит исключительно профессиональные возможности. Такой энтузиазм отметили и старшие коллеги. Молодой специалист успел стать и молодым руководителем - заведующим отделением реанимации.В инфекционные сейчас перепрофилированы два отделения клиники. Там работает немало молодых специалистов. Вчерашние студенты с готовностью остаются в небольшом городе во многом благодаря социальной поддержке.Коллективы больниц и поликлиник в августе пополнят новые кадры. Работу начнут еще несколько тысяч докторов, медсестер и фельдшеров. Многие из них уже ознакомились с работой в новых условиях в качестве волонтеров.