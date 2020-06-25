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«Не учли, что перед ними - тотально глухие люди». Милиция извинилась за задержание перед глухонемыми из Гомеля
25.06.2020 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
История с задержанными на акции солидарности глухонемыми братьями из Гомеля получила неожиданное продолжение. Сегодня на встрече с депутатами парламента — там присутствовали только госСМИ, TUT.BY и другие независимые издания в парламент 25 июня не пустили — глава МВД Юрий Караев сказал, что перед ребятами надо извиниться, что трогать этих людей не нужно было, даже если они осознанно встали в цепочку. После обеда начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев и начальник ОМОНа Михаил Домарнацкий приехали на местное предприятие «Випра», где трудятся в основном глухонемые люди, и встретился с братьями.
Напомним, в Гомеле 19 июня на
Два дня назад братья рассказали нам
Но сегодня Андрея и Виталия словно подменили. Они улыбаются и признаются, что после такой неожиданной встречи «с милицейским генералом» у них словно камень с плеч свалился.
— Я неделю переживал, но теперь моя душа спокойна, — говорит Андрей. — Хорошо, что все так закончилось. Мы получили чувство удовлетворения, что перед нами извинились, но с милицией больше связываться не хотим. И больше по центру города во время таких акций гулять не будем, — говорит парень.
Доволен встречей и председатель Гомельского областного общества глухих Евгений Русакевич.
— [Начальник УВД] Александр Павлович [Васильев] был очень корректен, извинился и рассказал, почему произошло такое недоразумение — во время задержаний милиционеры не учли того факта, что перед ними были тотально глухие люди. Это недоразумение. Парни наши активные, любознательные — вот и получилось, что попали в такую ситуацию.
Свое отношение к происходящему начальник УВД Александр Васильев журналисту TUT.BY рассказывать не стал. Ограничился лишь кратким: «Министр все уже прокомментировал».
Кстати, братья Больбухи не считают себя виноватыми в этой истории. Они надеются, что их освободят от административной ответственности и штраф за участие в акции, в которой они, говорят, не участвовали, платить все-таки не придется.
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«Не учли, что перед ними - тотально глухие люди». Милиция извинилась за задержание перед глухонемыми из Гомеля
Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев и ОМОН приехали на местное предприятие «Випра», где трудятся в основном глухонемые люди, и встретился с...
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