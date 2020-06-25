«Руководство уехало за водой в частный сектор Сенницы». Как детские сады и больницы обеспечивают водой

Источник материала: Tut.by

Второй день в Минске проблемы с питьевой водой, пока власти молчали, минчане бросились помогать не только другим людям, но и медицинским учреждениям. О том, что есть перебои с поставкой воды, государственные учреждения не говорят: «Воды море! Все есть!» Но анонимно люди рассказывают обратное: проблема действительно есть, не везде смогла доехать цистерна Водоканала и очень выручают волонтеры.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Через день после ЧП было сделано официальное заявление: воду из-под крана пить нельзя . TUT.BY решил узнать, как сейчас обеспечиваются водой детские садики и медицинские учреждения.

Когда на том конце провода заведующие слышат вопрос журналиста, то тут же спешат заверить: «Все есть, всем обеспечены». И быстро сворачивают разговор. Например, про детский сад № 524 на проспекте Любимова нам писали, что туда цистерна не доехала, родители вместе с сотрудниками решали вопрос с водой.

— Все у нас организовано, была бочка с водой. Нам сегодня Минскводоканал привез большую цистерну с водой, — отвечают в детском саду.

«Все организовано» и в другом детском учреждении № 250 в Каменной Горке. На момент разговора с администрацией воду туда еще не доставили, но обещали. Эти вопросом здесь занимается управление по образованию.

Те, с кем мы общались, говорят, что перебоев с приготовлением еды не было, «все как положено, завтрак, обед и ужин».

— Завтрак у детей был, сейчас все руководство уехало за водой в Сенницу в частный сектор. А вчера по мере возможности мы купили воды, бутылок десять, поэтому никаких проблем, — рассказывают TUT.BY в детском саду № 264 по улице Ежи Гедройца.

В детский сад № 565 в Сухарево воду привезли ранним утром:

— Нас вчера Водоканал предупредил, так что наши дежурные повара были с утра на работе и в 5.10 набрали, сколько хотели, много баков. А недавно слили воду, она уже не пахнет.

О том, что в Минске начались проблемы с водой, врач Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии узнала во время ночной смены, когда в больницу приехали волонтеры.

— Интернет не читала, поэтому была не в курсе произошедшего. Когда в час ночи какой-то парень привез в больницу много воды, благодарила его, пыталась узнать, кто он, но он сбежал. Только спросил, почему мы раньше в чате не попросили о помощи, а я даже не знала, что люди там договариваются. Через час-два снова приехали волонтеры. Это было очень приятно, понимаете, нам не государство помогло, а люди. Как они вообще узнали, что нам не хватает воды? А на самом деле — не хватает. Вот я осмотрела пациента, сняла перчатки, а воды нет, чтобы руки помыть, — говорит врач. — Вернулась после смены домой и понимаю: не могу ни помыться, ни зубы почистить. Стала звонить по всем номерам, дозвониться не могу, я была 110-я на очереди. Сайт Водоканала не работал. Нашла чаты, где люди пишут о ситуации, и стала читать.

Еще один врач, который работает в 4-й клинической больнице, делится с TUT.BY: в такую жару, когда снимаешь защитный костюм и всю экипировку, очень помогал душ. Сейчас с этим проблема.

— Воды нет ни дома, ни на работе. С коллегами за свои деньги купили 40 литров, говорят, к нам приезжали волонтеры. Просили всех завтра на работу принести свободную тару, сестра-хозяйка дала ведро воды на все отделение. После 8 часов работы в средствах индивидуальной защиты, которые не пропускают воздух, чувствуешь себя ужасно, только душ и спасал.



«Святой Источник» доставил 7 тонн воды в роддома и больницы. Фото предоставлено компанией.

Роженица Наталья сегодня стала мамой, в разговоре с нами отмечает: сотрудники 2-го роддома очень поддерживают женщин и стараются сделать все, чтобы они чувствовали себя комфортно.

— Акушеры быстро сориентировались, сказали не пить воду из-под крана и не мыться, а потом приехала машина с водой. Кому надо, могли вскипятить. Только вечером немного неудобно было мыться из бутылок, но не критично. Врачи и акушеры молодцы, подбадривали, — говорит Наталья.

По словам одного из сотрудников детской инфекционной больницы, вчера цистерна с водой так и не доехала, поэтому больница сама закупила воду, а сегодня проблема решена — прибыла машина. А пока волонтеры продолжают помогать медицинским учреждениям, в социальной сети появился список подстанций скорой помощи, которым необходима питьевая вода. Среди них 7-я подстанция по улице Якубовского.

— У нас воды море! Она нам не нужна, не знаю, кто дал такую информацию. Все вопросы, пожалуйста, к администрации на Захарова, 52 к.1, — ответила TUT.BY заведующая.

Сегодня «Святой Источник» доставил 7 тонн воды в роддома и больницы. Их отвезли в детскую инфекционную больницу, 9 больницу на улице Семашко, 4 больницу на улице Розы Люксембург, а также в Дом Ребенка № 1.