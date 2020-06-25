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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершился первый день ЦТ. Противоэпидемические меры были в полной мере соблюдены В Беларуси завершился первый день централизованного тестирования. Сегодня поступающие сдавали белорусский язык. На экзамен зарегистрировались около 18 с...

В Беларуси завершился первый день централизованного тестирования.Сегодня поступающие сдавали белорусский язык. На экзамен зарегистрировались около 18 с половиной тысяч абитуриентов. Всего же в ЦТ-2020 свои знания проверят более 64 тысяч человек. Во всех пунктах написания тестов - а их более 40 - работает комиссия по контролю за ходом вступительных испытаний. Отслеживают порядок доставки, хранения бланков с заданиями, режим пропуска в аудитории. В этом году в особенности учитывают и как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.Уже завтра ребята будут писать русский язык. На тестирование зарегистрировалось более 52 тысяч человек. Тестирование пройдет в 2 дня - 26 и 27 июня.