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Наталья Цилинская: Пускай простят меня другие нации, но белорусский народ особенный

25.06.2020 20:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно  детей.

"Интернет для меня тоже зло. Даже не сейчас, давно поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно  детей.

Конечно, можно почерпнуть и полезную информацию, но там так много шлака. У меня четко: если нужно что-то купить, я лезу в интернет. А как многие делают - узнают что-то полезное, мне кажется, это не тот источник", - заявила многократная чемпионка мира Наталья Цилинская.

"По поводу белорусского народа. Мы особенные. Я извиняюсь, пускай простят меня другие нации, но мы особенные. Есть такая поговорка: ніхто табе ніколі так не зробіць, як ты сам сабе зробіш. Мы всегда ищем виноватых, но это неправда. Давайте в первую очередь оглядываться на себя и на метр вокруг нас. Тогда мы найдем ответ на многие вопросы", - добавила спортсменка.


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Поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно  детей. "Интернет для меня тоже зло. Даже не сейчас, давно поток информации в...
 
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