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Лето в разгаре. Погода в Гомеле в выходные
26.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине продолжается лето. Настоящее — с жарой, раскаленным песком на пляжах и безветренными теплыми вечерами. Впрочем, в последние выходные июня,
В субботу все еще жара — ясно и +30°C.
А вот в воскресенье — на пару градусов свежее, после обеда — грозы и ливни.
Хороших выходных, друзья!
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На Гомельщине продолжается лето. Настоящее - с жарой, раскаленным песком на пляжах и безветренными теплыми вечерами.
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