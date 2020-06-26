Лето в разгаре. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине продолжается лето. Настоящее — с жарой, раскаленным песком на пляжах и безветренными теплыми вечерами. Впрочем, в последние выходные июня, обещает pogoda.by, все не так однозначно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу все еще жара — ясно и +30°C.

А вот в воскресенье — на пару градусов свежее, после обеда — грозы и ливни.

Хороших выходных, друзья!