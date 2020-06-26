В Витебске готовят к капремонту изолятор временного содержания

Источник материала: Tut.by

В Витебске решили сделать капремонт в изоляторе временного содержания, пишут «Народные новости Витебска».



Фото: TUT.BY

В витебском ИВС хотят сделать капремонт и модернизацию, а также благоустроить ближайшую территорию. Вначале нужно выполнить инженерно-геодезические работы, и УКС облисполкома объявило тендер по выбору подрядной организации.

Стоимость работ в закупке не указана, финансироваться они будут из республиканского бюджета.