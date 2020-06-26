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В Витебске готовят к капремонту изолятор временного содержания
26.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске решили сделать капремонт в изоляторе временного содержания,
В витебском ИВС хотят сделать капремонт и модернизацию, а также благоустроить ближайшую территорию. Вначале нужно выполнить инженерно-геодезические работы, и УКС облисполкома объявило тендер по выбору подрядной организации.
Стоимость работ в закупке не указана, финансироваться они будут из республиканского бюджета.
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В витебском ИВС хотят сделать капремонт и модернизацию, а также благоустроить ближайшую территорию.
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