Жарко, дождливо, возможны грозы. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет жарко, а еще — ветрено, дождливо и возможны грозы, предупреждает pogoda.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу днем будет +25…27°C. Днем и вечером — переменная облачность, дождь, возможна гроза и сильный ветер.

В воскресенье — все время облачно и дождливо. Слабый ветер, но возможна гроза. Температура воздуха — +24…26°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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