|
Жарко, дождливо, возможны грозы. Погода в Гродно в выходные
26.06.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет жарко, а еще — ветрено, дождливо и возможны грозы,
В субботу днем будет +25…27°C. Днем и вечером — переменная облачность, дождь, возможна гроза и сильный ветер.
В воскресенье — все время облачно и дождливо. Слабый ветер, но возможна гроза. Температура воздуха — +24…26°C.
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно в выходные будет жарко, а еще - ветрено, дождливо и возможны грозы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)