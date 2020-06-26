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Все о погоде в Витебске в последний уикенд июня
26.06.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности: в Витебске ожидается до +28ºС. В выходные температура не понизится, но жару обещает разбавить дождь,
В пятницу — +26…28ºС. Без осадков.
В субботу и воскресенье термометр покажет такую же температуру. С утра будет ясно, но во второй половине дня возможен дождь.
Хороших вам выходных, друзья!
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В выходные температура не понизится, но жару обещает разбавить дождь.
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