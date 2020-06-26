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Все о погоде в Витебске в последний уикенд июня

26.06.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности: в Витебске ожидается до +28ºС. В выходные температура не понизится, но жару обещает разбавить дождь, прогнозирует Белгидромет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В пятницу — +26…28ºС. Без осадков.

В субботу и воскресенье термометр покажет такую же температуру. С утра будет ясно, но во второй половине дня возможен дождь.

Хороших вам выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В выходные температура не понизится, но жару обещает разбавить дождь.
 
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