Все о погоде в Витебске в последний уикенд июня

Источник материала: Tut.by

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности: в Витебске ожидается до +28ºС. В выходные температура не понизится, но жару обещает разбавить дождь, прогнозирует Белгидромет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В пятницу — +26…28ºС. Без осадков.

В субботу и воскресенье термометр покажет такую же температуру. С утра будет ясно, но во второй половине дня возможен дождь.

Хороших вам выходных, друзья!

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