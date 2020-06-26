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Жара и дождь. Погода в Могилеве в выходные
26.06.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Могилеве все еще будут жаркими — до +28 °С. Правда, воскресенье будет дождливым. Как и вся следующая неделя — такой предварительный прогноз
Сегодня, 26 июня, будет до +27°С, солнечно.
В субботу также будет жарко — до +28°С, малооблачно.
В воскресенье, 28 июня, температура воздуха упадет — +17…24°С, прогнозируют дожди, грозу.
В понедельник дожди возможны утром и днем, вернется жара — ожидается до +27 °С.
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На следующей неделе прогнозируют похолодание и тоже дожди.
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