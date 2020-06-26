Жара и дождь. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Могилеве все еще будут жаркими — до +28 °С. Правда, воскресенье будет дождливым. Как и вся следующая неделя — такой предварительный прогноз дает pogoda.by. В первые дни июля ожидается и снижение температуры воздуха.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 26 июня, будет до +27°С, солнечно.

В субботу также будет жарко — до +28°С, малооблачно.

В воскресенье, 28 июня, температура воздуха упадет — +17…24°С, прогнозируют дожди, грозу.

В понедельник дожди возможны утром и днем, вернется жара — ожидается до +27 °С.

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