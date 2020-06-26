|
В Могилеве разрешили купаться на городском пляже на реке Днепр
26.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сняли ограничения на городском пляже в Могилеве — теперь там можно купаться и детям, и взрослым. Остальные официальные пляжи в городе закрыты — купаться там опасно для здоровья.
Список мест для купания в Могилеве и Могилевском районе теперь выглядит так.
Где в Могилеве и Могилевском районе купание уже разрешено:
Где в Могилеве купаться запрещено (содержание кишечной палочки серьезно превышено):
Стихийные пляжи на озере возле поселка Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина — это места отдыха у воды. То есть официально купаться там запрещено. И так как это неофициальные пляжи, то пробы воды эпидемиологи там не брали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В озерах на территории города купаться запрещено - это опасно для здоровья.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)