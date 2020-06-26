В Могилеве разрешили купаться на городском пляже на реке Днепр

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сняли ограничения на городском пляже в Могилеве — теперь там можно купаться и детям, и взрослым. Остальные официальные пляжи в городе закрыты — купаться там опасно для здоровья.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Список мест для купания в Могилеве и Могилевском районе теперь выглядит так.

Где в Могилеве и Могилевском районе купание уже разрешено:

городской пляж на реке Днепр в микрорайоне Подниколье;

пляж на реке Днепр в деревне Полыковичи;

пляж водохранилища в деревне Вильчицы.

Где в Могилеве купаться запрещено (содержание кишечной палочки серьезно превышено):

Гребеневское водохранилище (Святое озеро);

Печерское водохранилище.

Стихийные пляжи на озере возле поселка Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина — это места отдыха у воды. То есть официально купаться там запрещено. И так как это неофициальные пляжи, то пробы воды эпидемиологи там не брали.