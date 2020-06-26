ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве разрешили купаться на городском пляже на реке Днепр

26.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сняли ограничения на городском пляже в Могилеве — теперь там можно купаться и детям, и взрослым. Остальные официальные пляжи в городе закрыты — купаться там опасно для здоровья.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Список мест для купания в Могилеве и Могилевском районе теперь выглядит так.

Где в Могилеве и Могилевском районе купание уже разрешено:

  • городской пляж на реке Днепр в микрорайоне Подниколье;
  • пляж на реке Днепр в деревне Полыковичи;
  • пляж водохранилища в деревне Вильчицы.

Где в Могилеве купаться запрещено (содержание кишечной палочки серьезно превышено):

  • Гребеневское водохранилище (Святое озеро);
  • Печерское водохранилище.

Стихийные пляжи на озере возле поселка Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина — это места отдыха у воды. То есть официально купаться там запрещено. И так как это неофициальные пляжи, то пробы воды эпидемиологи там не брали.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В озерах на территории города купаться запрещено - это опасно для здоровья.
 
Новости дня
Новости общества
 
Жара и дождь. Погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика