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Барановичская гинекология и наркология выписывает последние пневмонии - и переходит в прежний режим
26.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе из наркологического диспансера и гинекологического отделения родильного дома выпишут последних пациентов с пневмонией, сообщает газета
После выписки в лечебных учреждениях обработают помещения, и с понедельника они начнут работать в прежнем режиме.
— Заболеваемость пневмониями в городе снижается, — говорит главный врач Барановичской центральной поликлиники Василий Романовский. — Количество выписанных из стационара пациентов значительно превышает численность госпитализированных в больницы.
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После выписки в лечебных учреждениях обработают помещения.
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