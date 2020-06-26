Барановичская гинекология и наркология выписывает последние пневмонии - и переходит в прежний режим

Источник материала: Tut.by

На этой неделе из наркологического диспансера и гинекологического отделения родильного дома выпишут последних пациентов с пневмонией, сообщает газета «Наш край» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После выписки в лечебных учреждениях обработают помещения, и с понедельника они начнут работать в прежнем режиме.

— Заболеваемость пневмониями в городе снижается, — говорит главный врач Барановичской центральной поликлиники Василий Романовский. — Количество выписанных из стационара пациентов значительно превышает численность госпитализированных в больницы.